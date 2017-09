സൂറത്ത്: മോദി സര്‍ക്കാര്‍ നടപ്പാക്കിയ ഗുഡ്‌സ് സര്‍വീസ് ടാക്‌സില്‍ (ജിഎസ്ടി) നിന്ന് പ്രചോദനം ഉള്‍ക്കൊണ്ട് ഗുജറാത്തിലെ ദമ്പതികള്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് പുതുതായി പിറന്ന മൂന്ന് പെണ്‍ മക്കള്‍ക്ക് ജിഎസ്ടിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പേരിട്ടു.

ജി.എസ്‌.ടി. യിലെ ഓരോ അക്ഷരവും തുടങ്ങുന്ന പേരാണ് സൂറത്ത് നിവാസികളായ ദമ്പതികള്‍ മക്കള്‍ക്കിട്ടത്. ജിയെ സൂചിപ്പിക്കാന്‍ ഗാരാവി, എസിനെ സൂചിപ്പിക്കാന്‍ സാഞ്ചി, ടിയെ സൂചിപ്പിക്കാന്‍ താരാവി എന്നുമാണ് പേരിട്ടിട്ടുള്ളത്.

മോദിജിയുടെ ജിഎസ്ടിയില്‍ ആകൃഷ്ടരായാണ് ഞങ്ങള്‍ മക്കള്‍ക്ക് അതിനെ ഓര്‍മിപ്പിക്കുന്ന പേരിടാന്‍ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് മാതാവ് കഞ്ജന്‍ പട്ടേല്‍ പറഞ്ഞു.ഈ വര്‍ഷം ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് രാജ്യത്ത് ജിഎസ്ടി നടപ്പിലാക്കിയത്.

Gujarat: A family in Surat names their three new born daughters after initials of Goods & Services Tax, call them Garavi, Sanchi and Taravi pic.twitter.com/gJGyqAHJr6