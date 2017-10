ന്യൂഡല്‍ഹി: ബി ജെ പിക്കെതിരെ വാക്കുകള്‍ കൊണ്ട് ട്വറ്ററില്‍ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് ഉപാധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. ഇക്കുറി ധനമന്ത്രി അരുണ്‍ ജെയ്റ്റ്‌ലിക്കെതിരെയാണ് രാഹുലിന്റെ വാക്ശരം.

കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വര്‍ഷത്തെ യഥാര്‍ഥ ജി ഡി പി വളര്‍ച്ചാ ശരാശരി 7.5 ശതമാനം ആണെന്ന പ്രസ് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ബ്യൂറോയുടെ ട്വീറ്റിനു താഴെയാണ് രാഹുല്‍ വിമര്‍ശനവുമായെത്തിയത്.

വിഖ്യാത ഹോളിവുഡ് സിനിമാ പരമ്പരയായ സ്റ്റാര്‍ വാര്‍സിലെ പ്രശസ്തമായ പ്രയോഗം- may the farce be with you ആണ് ജെയ്റ്റ്‌ലിക്കെതിരെ രാഹുല്‍ പ്രയോഗിച്ചത്. "പ്രിയപ്പെട്ട മി. ജെയ്റ്റ്‌ലി പ്രഹസന നാടകം താങ്കളുടെ പക്കല്‍ത്തന്നെയിരിക്കട്ടെ എന്നായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ ട്വീറ്റ്".

Dear Mr. Jaitley, May the Farce be with you. pic.twitter.com/Dxb5jFCaEa — Office of RG (@OfficeOfRG) October 25, 2017

രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഉത്തേജനം ലക്ഷ്യമാക്കി 9 ലക്ഷം കോടിയുടെ പദ്ധതി ഇന്നലെ ജെയ്റ്റ്‌ലി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് രാഹുലിന്റെ 'സ്റ്റാര്‍ വാര്‍സ് ഡയലോഗ്'.

ഇതിനു മുമ്പും ഗബ്ബാര്‍സിങ് ടാക്‌സ്, വൈ ദിസ് കൊലവെറി ഡാ തുടങ്ങി സിനിമാരംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്വീറ്റുകള്‍ രാഹുലിന്റെ അക്കൗണ്ടില്‍നിന്ന് എത്തിയിരുന്നു.