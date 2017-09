ന്യൂഡല്‍ഹി: ചണ്ഡീഗഢ്-ഷിംല ദേശീയ പാതയില്‍ വന്‍ മലയിടിച്ചില്‍. പെട്ടന്നുള്ള മലയിടിച്ചിലില്‍ ആറോളം വാഹനങ്ങളും സമീപത്തിന്റെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഭാഗവും തകര്‍ന്നടിഞ്ഞു. ഷിംലയ്ക്കടുത്ത ദല്ലി ടണലിന് സമീപത്താണ് ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെ സംഭവം നടന്നത്.

വെള്ളിയാഴ്ചയുണ്ടായ ശക്തമായ മഴയെ തുടര്‍ന്ന് റോഡ് പൂര്‍ണമായും തടസപ്പെട്ടിരുന്നു. നിരവധി വാഹനങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിര്‍ത്തിയിട്ടിരുന്നത്. തുടര്‍ന്ന് മലയുടെ ഒരു ഭാഗം പെട്ടെന്ന് തകര്‍ന്ന് റോഡിലേക്ക് പതിക്കുകയും ചെയ്തു.

വീഴ്ചയുടെ ശക്തിയില്‍ റോഡിലെ വാഹനങ്ങള്‍ താഴ്ചയിലേക്ക് പതിക്കുന്നതും എ.എന്‍.ഐ പുറത്ത് വിട്ട വീഡിയോയില്‍ കാണാം. അപകടത്തില്‍ കാറുലുണ്ടായിരുന്നവര്‍ക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ വ്യക്തതയുണ്ടായിട്ടില്ല.

#WATCH: Massive landslide on Chandigarh-Shimla National Highway near Dhalli Tunnel, vehicles buried under debris. Traffic movement affected pic.twitter.com/8e02eXE0C4