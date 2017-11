ന്യൂഡല്‍ഹി: വി.ഐ.പികളുടെ വരവിനേത്തുടര്‍ന്ന് ഡല്‍ഹി ഇന്ദിരാഗാന്ധി വിമാനത്താവളത്തില്‍ 13 വിമാനങ്ങള്‍ വഴി തിരിച്ചുവിടുകയോ വൈകുകയോ ചെയ്തു. പതിവില്‍ കൂടുതല്‍ ചാര്‍ട്ടേഡ് വിമാനങ്ങള്‍ എത്തിയതോടെയാണ് മണിക്കൂറുകളോളം വിമാനത്താവളം സ്ഥിരം യാത്രക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചത്.

ശനിയാഴ്ച രാത്രി ഒമ്പതു മണിക്ക് വിമാനത്താവളത്തിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റ് പുറത്തുവിട്ട കണക്കു പ്രകാരം 90 ആഭ്യന്തര വിമാനസര്‍വീസുകള്‍ വൈകി. ചിലത് മറ്റ് വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്ക് വഴി തിരിച്ചുവിട്ടു. പത്തരയോടെ മിക്ക വിമാനങ്ങളും നിലത്തിറങ്ങി. ജെറ്റ് എയര്‍വേയ്‌സ്, സ്‌പൈസ് ജെറ്റ് തുടങ്ങിയ വിമാനക്കമ്പനികള്‍ വെബ്‌സൈറ്റ് പരിശോധിച്ച ശേഷം യാത്രക്ക് എത്തിയാല്‍ മതിയെന്ന് ട്വിറ്ററിലൂടെ യാത്രക്കാരെ അറിയിച്ചു.

മിക്കവാറും വിമാനങ്ങള്‍ ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും വൈകി. പട്‌നയില്‍ നിന്നെത്തിയ വിമാനം ആറുമണിക്കൂറാണ് വൈകിയത്. ഡൊമസ്റ്റിക് ടെര്‍മിനലില്‍ ഇതേത്തുടര്‍ന്ന വലിയ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. യാത്രക്കാരില്‍ പലരും രോഷാകുലരായി.

#9Wupdate: Due to air traffic congestion consequent to VVIP movement at #Delhi airport, some of our flights are affected. (1/2)