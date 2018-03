ന്യൂഡല്‍ഹി: ഐസക്ക് ന്യൂട്ടന്‍ ചലന നിയമങ്ങള്‍ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനു മുമ്പേ ഇതേക്കുറിച്ച് മന്ത്രങ്ങളില്‍ പരാമര്‍ശമുണ്ടായിരുന്നെന്ന് മാനവ വിഭവശേഷി സഹമന്ത്രി സത്യപാല്‍ സിങ്. ഡാര്‍വിന്റെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം തെറ്റാണെന്നും അത് കോളേജിലും സ്‌കൂളുകളിലും പഠിപ്പിക്കരുതെന്നുമുള്ള വിവാദ പരാമര്‍ശത്തിനു പിന്നാലെയാണ് പുതിയ പരാമര്‍ശവുമായി സത്യപാല്‍ സിങ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

സി എ ബി ഇ (സെന്‍ട്രല്‍ അഡൈ്വസറി ബോര്‍ഡ് ഓഫ് എജ്യൂക്കേഷന്‍) സമ്മേളനത്തില്‍ വച്ചായിരുന്നു സത്യപാലിന്റെ പരാമര്‍ശം. മാനവ വിഭവശേഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവദേക്കര്‍ ആയിരുന്നു സമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷന്‍. കഴിഞ്ഞമാസമായിരുന്നു സമ്മേളനം നടന്നത്.

ഐസക്ക് ന്യൂട്ടന്‍ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനു മുമ്പേ ചില മന്ത്രങ്ങള്‍ ചലന നിയമങ്ങളുടെ സംഗ്രഹരൂപം ഉള്‍ക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ പരാമര്‍ശമെന്ന് സമ്മേളനത്തിന്റെ മിനുട്ട്‌സിനെ ഉദ്ധരിച്ച് പി ടി ഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. പഠനത്തില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാസ്തുവിന് പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം സമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

വിദ്യാഭ്യാസ നയരൂപവത്കരണത്തിനുള്ള സര്‍ക്കാരിന്റെ ഉന്നത ഉപദേശക സമിതിയാണ് സി എ ബി ഇ. പരിണാമസിദ്ധാന്തത്തെ കുറിച്ചുള്ള പരാമര്‍ശം വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായപ്രകടനം ആയിരുന്നെന്ന് ബുധനാഴ്ച അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. സര്‍ക്കാരിന്റെയോ പാര്‍ട്ടിയുടെയോ നയമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തിരുന്നു. ഉത്തര്‍ പ്രദേശിലെ ബാഘ്പതില്‍നിന്നുള്ള എം പിയാണ് സത്യപാല്‍ സിങ്.

