സാന്തത്തി (കര്‍ണാടകം): കര്‍ണാടക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. റഫേല്‍ വിമാന ഇടപാട് സംബന്ധിച്ച് മുന്‍ പ്രതിരോധ മന്ത്രി മനോഹര്‍ പരീക്കറിന് യാതൊരു അറിവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.

പ്രധാനമന്ത്രി റഫേല്‍ കരാറില്‍ മാറ്റംവരുത്തുമ്പോള്‍ പരീക്കര്‍ ഗോവയിലെ മാര്‍ക്കറ്റില്‍ മീന്‍ വാങ്ങുകയായിരുന്നു. പ്രതിരോധ രംഗത്തെ സുപ്രധാന ഇടപാടില്‍ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന കാര്യത്തില്‍ അന്നത്തെ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയായിരുന്ന പരീക്കര്‍ക്ക് യാതൊരു ധാരണയുമുണ്ടായിരുന്നില്ല- രാഹുല്‍ പരിഹസിച്ചു. സാന്തത്തിയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പരിപാടിയില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

റഫേല്‍ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജെറ്റ് വിമാനങ്ങള്‍ക്ക് ചിലവിട്ട തുക വെളിപ്പെടുത്തുമെന്ന പ്രതിരോധ മന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമന്റെ ആദ്യ നിലപാട് മാറിയതിനെയും രാഹുല്‍ഗാന്ധി നേരത്തെ നിശിതമായി വിമര്‍ശിച്ചിരുന്നു. ഈ നിലപാടുമാറ്റത്തെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് മുന്‍പ് അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. റഫേല്‍ ഇടപാട് സംബന്ധിച്ച് പാര്‍ലമെന്റില്‍ താന്‍ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കൊന്നിനും പ്രധാനമന്ത്രി മറുപടി പറയാന്‍ തയ്യാറായില്ലെന്നും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചിരുന്നു.

കര്‍ണാടകത്തില്‍ നടക്കുന്ന നിയസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി ബിജെപിയും കോണ്‍ഗ്രസും തമ്മില്‍ കടുത്ത ഏറ്റമുട്ടലാണ് നടക്കുന്നത്. നേരത്തെ, രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ബിജെപി സര്‍ക്കാരിന് എതിരായി ഉന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളെ ബിജെപി അധ്യക്ഷന്‍ അമിത് ഷാ തന്റെ പ്രസംഗത്തില്‍ പരിഹസിച്ചിരുന്നു.

Q. Why did the Raksha Mantri change her stance from :

I will reveal the price of the RAFALE planes in Nov 2017 to the price is a state secret in Feb 2018



A. Corruption

B. To protect Modiji

C. To protect Modiji's friend

D. All of above #TheGreatRafaleMystery