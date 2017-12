കൊല്‍ക്കത്ത: ഗുജറാത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം സംബന്ധിച്ച മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തോട് പ്രതികരിക്കാതെ മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവുമായ മണിശങ്കര്‍ അയ്യര്‍. കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ വച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി ആരാഞ്ഞത്.

എന്നാല്‍ പ്രതികരിക്കാന്‍ അദ്ദേഹം കൂട്ടാക്കിയില്ല. ഗുജറാത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ മണിശങ്കര്‍ അയ്യര്‍ നടത്തിയ പരാമര്‍ശം വിവാദമായിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിയെ 'നീച്' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതാണ് വിമര്‍ശത്തിന് ഇടയാക്കിയത്. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് അദ്ദേഹത്തെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തിരുന്നു.

പാക് നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികളുമായി മണിശങ്കര്‍ അയ്യര്‍ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയെന്ന വാര്‍ത്തകളും തിരഞ്ഞെടുപ്പിനിടെ ചര്‍ച്ചയായി. എന്നാല്‍, ഗുജറാത്തില്‍ ബി.ജെ.പി തുടര്‍ച്ചയായ ആറാം തവണയും അധികാരത്തില്‍ എത്തുകയാണുണ്ടായത്. മണി ശങ്കര്‍ അയ്യര്‍ അടക്കമുള്ളവര്‍ നടത്തിയ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഗുജറാത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് തിരിച്ചടിയായെന്ന് മുതിര്‍ന്ന നേതാവ് വീരപ്പ മൊയ്‌ലി അടക്കമുള്ളവര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.

#WATCH: Mani Shankar Aiyar refuses to answer a question on #GujaratElection results, at an event in #Kolkata pic.twitter.com/k1v8hBnb1Q