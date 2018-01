ജയ്പുര്‍: അച്ഛനെന്ന സ്ഥാനത്തിന് ഇങ്ങനെയുമൊരു മുഖമുണ്ടാകുമോ. എന്നും കരുതലും സംരക്ഷണവും നല്‍കേണ്ടയാള്‍ തന്നെ മൃഗങ്ങളോട് പോലും പെരുമാറാന്‍ പാടില്ലാത്ത രീതിയില്‍ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനോട് പെരുമാറിയാലോ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാജസ്ഥാനിലെ രാജസമന്ദില്‍ നിന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ മനസാക്ഷിയുള്ള ഏതൊരാളുടെയും കണ്ണ് നനയ്ക്കും. തന്റെ പാന്റ് വൃത്തികേടാക്കി എന്ന കുറ്റത്തിന് അഞ്ചുവയസ്സുകാരനെ കയറില്‍ കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ട്‌ അച്ഛന്‍ ക്രൂരമായി മര്‍ദിക്കുന്നതാണ് വീഡിയോയിലുള്ളത്‌

പേടിച്ച് കരയുന്ന കുഞ്ഞനുജത്തിയെ ഫുട്‌ബോള്‍ തട്ടുമ്പോലെ തൊഴിക്കുന്നു. ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഇയാളുടെ സഹോദരന്‍ തന്നെയാണ്‌ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ ഇത് പ്രചരിപ്പിച്ചത്‌.

വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യങ്ങളില്‍ വൈറലായതോടെ കുട്ടികളെ മര്‍ദിച്ച ചെയിന്‍ സിങ്(32)നെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തന്റെ പാന്റ് വൃത്തികേടാക്കിയെന്ന കുറ്റത്തിനാണ് ഇയാള്‍ കുട്ടികളെ ഇത്രയും ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ചത്. കുട്ടികളെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് പകരം വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തു എന്ന കുറ്റത്തിന് ചെയിന്‍ സിങ്ങിന്റെ സഹോദരനെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടതോടെ രാജസ്ഥാന്‍ സി.ഡബ്ലു.സി(ചൈല്‍ഡ് വെല്‍ഫെയര്‍ കമ്മിറ്റി) മറ്റൊരു കേസും രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

(This Video contains scenes of extreme violence and should not have been viewed by young children)