ന്യൂഡല്‍ഹി: ബൈക്കില്‍ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന യുവാവിന് ഒരു സംഘമാളുകളുടെ ക്രൂരമര്‍ദ്ദനം. അക്രമികള്‍ യുവാവിനെ ഇരുമ്പ് വടികളുപയോഗിച്ച് മര്‍ദ്ദിക്കുകയും കത്തി കൊണ്ട് കുത്തുകയും ചെയ്തു. 50 കുത്തുകളാണ് യുവാവിന്റെ ശരീരത്തിലേറ്റത്.

വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് ജിംനേഷ്യത്തില്‍ പോയി തിരികെവരുന്ന വഴിയാണ് പശ്ചിമ ഡല്‍ഹിയിലെ കാണ്‍പൂരില്‍ വച്ച് ആശിഷ് എന്ന യുവാവിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. ഇരുപതോളം പേരാണ് അക്രമിസംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. ആശിഷിനെ മോട്ടോര്‍ബൈക്കിലെത്തിയ രണ്ട് പേര്‍ തടഞ്ഞുനിര്‍ത്തുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് പത്തിലധികം ബൈക്കുകളിലായി അവിടേയ്‌ക്കെത്തിയ മറ്റുള്ളവരും ചേര്‍ന്ന് ആശിഷിനെ മര്‍ദ്ദിക്കുന്ന രംഗങ്ങളാണ് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത്.

അക്രമികള്‍ അവിടം വിട്ടു പോയശേഷമാണ് ആശിഷിനെ പ്രദേശവാസികള്‍ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അറിയിച്ചിട്ടും മണിക്കൂറുകള്‍ വൈകിയാണ് പോലീസ് സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിയതെന്ന് ആരോപണമുണ്ട്.

ആക്രമണത്തിലേക്ക് നയിച്ച കാര്യമെന്തെന്ന്‌ സ്ഥീരികരിച്ച വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. എന്നാല്‍, ഒരുസംഘമാളുകള്‍ ചേര്‍ന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കുട്ടിയെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിനെ ആശിഷ് എതിര്‍ത്തിരുന്നതായും ഇവരാണോ ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായും പ്രദേശവാസികള്‍ പറയുന്നു.

