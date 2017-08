ഇന്‍ഡോര്‍: മോശം പെരുമാറ്റം ചോദ്യംചെയ്ത യുവതിക്ക് മധ്യപ്രദേശിലെ ജിമ്മില്‍വച്ച് മര്‍ദ്ദനം. സംഭവത്തിന്റെ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നതോടെ പുനീത് മാളവ്യ എന്ന 23 കാരനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു. വ്യാഴാഴ്ച വൈകീട്ട് 7.30 ഓടെയാണ് സംഭവം നടന്നതെന്ന് യുവതി പോലീസിന് നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ പറയുന്നു.

മോശമായ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് യുവതി പരിശീലകനോട് പരാതിപ്പെട്ടു. തൊട്ടുപിന്നാലെ യുവാവ് തൊട്ടടുത്തെത്തി മോശമായ പെരുമാറ്റം ആവര്‍ത്തിക്കുകയും ഇടിക്കുകയും ചവിട്ടുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് യുവതിയുടെ പരാതി. യുവാവിനുവേണ്ടി പോലീസ് തിരച്ചില്‍ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

#WATCH Man punches & kicks a woman at a gym in #Indore after she complained about his behavior during workout #MadhyaPradesh pic.twitter.com/eFQWUrMlbz