ന്യൂഡല്‍ഹി: ഓടുന്ന ബസിനുള്ളില്‍വച്ച് നിരന്തരം ശല്യപ്പെടുത്തുകയും ശരീരത്തില്‍ സ്പര്‍ശിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്ത മധ്യവയസ്‌കനെതിരെ ഡല്‍ഹി സര്‍വകലാശാല വിദ്യാര്‍ഥിനി പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി.

ഫെബ്രുവരി ഏഴിന് വസന്ത് വില്ലേജില്‍നിന്ന് ഐഐടി ഗേറ്റിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് മധ്യവയസ്‌കന്‍ ശല്യപ്പെടുത്തിയതെന്ന് വിദ്യാര്‍ഥിനി നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ പറയുന്നു. സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ വിദ്യാര്‍ഥിനി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ പോസ്റ്റുചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഉച്ചത്തില്‍ ശബ്ദമുണ്ടാക്കി പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചെങ്കിലും സഹയാത്രികര്‍ അടക്കം ആരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെന്നും പരാതിയില്‍ പറയുന്നു. സംഭവത്തില്‍ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു.

കോളജില്‍ നിന്ന് വീട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെയാണ് ദുരനുഭവം ഉണ്ടായതെന്ന് വിദ്യാര്‍ഥിനി പറഞ്ഞു. ബസില്‍ പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ സീറ്റ് അസാധാരണമായ വിധം കുലുങ്ങുന്നുവെന്ന് മനസിലാക്കി തലയുയര്‍ത്തി നോക്കിയപ്പോളാണ് സമീപത്തിരിക്കുന്ന ആള്‍ സ്വയംഭോഗം ചെയ്യുന്നതായി ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടത്. അയാള്‍ തന്റെ ശരീരത്തില്‍ സ്പര്‍ശിക്കാന്‍ പലതവണ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് മൊബൈല്‍ ഫോണില്‍ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തിയത്.

മധ്യവയസ്‌കന്‍ മദ്യപിച്ചിരുന്നു. എതിര്‍ത്തിട്ടും സങ്കോചം കൂടാതെ മോശമായ പെരുമാറ്റം തുടര്‍ന്നു. 10 മിനിറ്റോളം നീണ്ട അഗ്‌നി പരീക്ഷയേക്കാള്‍ തന്നെ വിഷമിപ്പിച്ചത് ബസിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് മുപ്പതോളം പേരുടെ നിസംഗതയായിരുന്നു. ഡല്‍ഹി ഐഐടിക്ക് സമീപത്തുള്ള സ്റ്റോപ്പില്‍ അയാള്‍ ഇറങ്ങി. ഒരു പ്രശ്നവും സംഭവിക്കാത്ത തരത്തില്‍ അയാള്‍ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നതു കണ്ട് അമ്പരന്നു. വീട്ടിലെത്തി കുംടുംബാംഗങ്ങളെ വിവരം അറിയിച്ചപ്പോള്‍ പോലീസില്‍ പരാതിപ്പെടുന്നതിനെ അവര്‍ അനുകൂലിച്ചില്ല. അതിനാല്‍ താന്‍ മെബാലില്‍ ചിത്രീകരിച്ച ദൃശ്യങ്ങള്‍ ട്വിറ്ററില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാള്‍, ഡല്‍ഹി പോലീസ് തുടങ്ങി അധികൃതരെ ടാഗ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇതിന് ശേഷം പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കുകയായിരുന്നുവെന്ന് വിദ്യാര്‍ഥിനി പറഞ്ഞു.

I was travelling in crowded bus when a man sitting next to me masturbated. I was left stunned but then I made a video of the incident & posted it on social media to make people aware of the incident.People don't even consider something like this a form of sexual harassment:Victim pic.twitter.com/9rKw1lpbZK