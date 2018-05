ന്യൂഡല്‍ഹി: യുവാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തി ശരീരം വെട്ടിമുറിച്ച് സ്യൂട്ട് കേസിലാക്കി റോഡില്‍ ഉപേക്ഷിച്ച സംഭവത്തില്‍ സ്ത്രീ ഉള്‍പ്പെടെ മൂന്നുപേര്‍ അറസ്റ്റില്‍.

ബിക്കാനീര്‍ സ്വദേശിയായ ദുഷ്യന്ത് ശര്‍മ(29)യാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പ്രിയാ സേത്ത്, ദിക്ഷന്ത് കമ്ര, ലക്ഷ്യ വാലിയ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഡല്‍ഹിയിലെ റോഡില്‍നിന്നാണ് ദുഷ്യന്തിന്റെ മൃതദേഹാവശിഷ്ടങ്ങള്‍ പോലീസ് കണ്ടെടുത്തത്.

സംഭവത്തെ കുറിച്ചുള്ള പോലീസ് ഭാഷ്യം ഇങ്ങനെ: സോഷ്യല്‍ നെറ്റ് വര്‍ക്കിങ് ആപ്പിലൂടെ ദുഷ്യന്തിനെ പ്രിയ പരിചയപ്പെടുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ദുഷ്യന്തിനെ പ്രിയ ബജാജ് നഗറിലെ തന്റെ വാടക ഫ്‌ളാറ്റിലേക്ക് മേയ് രണ്ടിന് വിളിച്ചുവരുത്തി.

ഇവിടെത്തിയ ദുഷ്യന്തിനോട് പത്തുലക്ഷം രൂപ പ്രിയ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍ ദുഷ്യന്ത് ഈ ആവശ്യം നിരാകരിച്ചു. അതോടെ ബലാത്സംഗക്കേസില്‍ കുടുക്കുമെന്ന് പ്രിയ ഇയാളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി.

തുടര്‍ന്ന് പ്രിയയും കൂട്ടാളികളും ചേര്‍ന്ന് ദുഷ്യന്തിന്റെ എ ടി എം കാര്‍ഡ്‌ തട്ടിയെടുത്തു. ഇയാളുടെ അച്ഛനെ ഫോണില്‍ വിളിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും പത്തുലക്ഷം രൂപ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ദുഷ്യന്തിന്റെ അച്ഛന്‍ മൂന്നുലക്ഷം രൂപ അക്കൗണ്ടില്‍ ഇട്ടുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു.

ദുഷ്യന്തിന്റെ എ ടി എം കാര്‍ഡ് വഴി ഇരുപതിനായിരം രൂപ പിന്‍വലിച്ചതായും പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. തുടര്‍ന്ന് ദുഷ്യന്തിനെ മൂവരും ചേര്‍ന്ന് കഴുത്തുഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയും മൃതശരീരം വെട്ടിമുറിച്ച്‌ സ്യൂട്ട് കേസിലാക്കി ഉപേക്ഷിക്കുകയുമായിരുന്നെന്ന് ജോട്ട്‌വാര എസി പി എ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു.

content highlights: man killed and chopped into pieces by woman fried and gang