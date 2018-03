ഭോപ്പാല്‍: പെട്രോള്‍ പമ്പില്‍ വെച്ച് തീയാളിക്കത്തിയ ട്രക്കിനെ അതിസാഹസികമായി പുറത്തെത്തിച്ച് ട്രക്ക് ഡ്രൈവര്‍. നൂറ് കണക്കിനാളുകളുടെ ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനാണ് തീഗോളമായി മാറിയ ട്രക്ക് ഡ്രൈവര്‍ സ്വയം ഓടിച്ച് പമ്പിനു പുറത്തെത്തിച്ചത്. മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായി ചെയ്ത ഈ സാഹസിക പ്രവൃത്തിക്കിടയില്‍ ഡ്രൈവര്‍ക്ക് പൊള്ളലേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തു.

#WATCH A petrol tanker caught fire while it was being emptied at a petrol pump in MP's Narsinghpur. In an attempt to save lives, the truck driver drove the burning truck to a location away from the petrol pump. Truck driver suffered burns, admitted to hospital (25 March) pic.twitter.com/YBchJ5YsZh