ലഖ്‌നൗ: കാമുകനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ യുവതി പിതാവിനെ അബദ്ധത്തില്‍ മൂന്നാംനിലയില്‍നിന്ന് തള്ളിയിട്ടു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ പിതാവ് വൈകാതെ മരിച്ചു. വിശ്വനാഥ് സാഹു എന്നയാളാണ് മരിച്ചത്. നോയിഡയിലെ സെക്ടര്‍ 27 ല്‍ ഞായറാഴ്ചയാണ് സംഭവം. ഇന്ത്യാടുഡേയാണ് വാര്‍ത്ത റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ഞായറാഴ്ച രാവിലെ നാലുമണിയോടെ മകള്‍ പൂജയുടെ മുറിയില്‍നിന്ന് ശബ്ദം കേട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് വിശ്വനാഥ് സാഹു ഉണരുകയും അവിടേക്ക് ചെല്ലുകയും ചെയ്തു. മുറിയില്‍ പൂജയ്‌ക്കൊപ്പം കാമുകന്‍ ധര്‍മേന്ദ്രയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതോടെ വിശ്വനാഥും ധര്‍മേന്ദ്രയും തമ്മില്‍ വാക്കേറ്റവും പിടിവലിയുമുണ്ടായി.

പൂജയും ധര്‍മ്മേന്ദ്രയും സാഹുവുമായി പിടിവലി നടക്കുന്നതിനിടയില്‍ അബദ്ധത്തില്‍ വിശ്വനാഥ് മൂന്നാം നിലയില്‍നിന്ന് വീഴുകയായിരുന്നു. വിശ്വനാഥിന്റെ നിലവിളി കേട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഗായത്രി ഉണര്‍ന്നത്. തുടര്‍ന്ന്‌ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് വീണുകിടന്ന വിശ്വനാഥിനെ ആദ്യം ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് സഫ്ദാര്‍ ജങ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

സഫ്ദാര്‍ ജങ് ആശുപത്രിയില്‍ വച്ചാണ് വിശ്വനാഥ് മരിച്ചത്. മകള്‍ക്കും കാമുകനും എതിരെ ഗായത്രി നോയിഡ സെക്ടര്‍ 20 പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനില്‍ പരാതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഇരുവരും നിലവില്‍ ഒളിവിലാണെന്നും തിരച്ചില്‍ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു. ഫാക്ടറി ജീവനക്കാരനാണ്‌ വിശ്വനാഥ്.

content highlights: Man dies after daughter pushes him off third floor to save lover