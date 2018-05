ന്യൂഡല്‍ഹി: വിമാനത്തില്‍വച്ച് സ്വയംഭോഗം ചെയ്ത വിദേശ ഇന്ത്യക്കാരനെ സഹയാത്രികയുടെ പരാതിയെ തുടര്‍ന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.റഷ്യന്‍ പാസ്‌പോര്‍ട്ട് കൈവശമുള്ള അമ്പത്തെട്ടുകാരനാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

ഇസ്താന്‍ബൂളില്‍നിന്ന് ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് വന്ന ടര്‍ക്കിഷ് എയര്‍ലൈന്‍സിലാണ് സംഭവം. തുടര്‍ന്ന് സ്ത്രീ ഡല്‍ഹി പോലീസില്‍ പരാതിപ്പെടുകയായിരുന്നു.

പിന്നീട് വിമാനം ഡല്‍ഹി ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. വിമാനത്തില്‍ സമീപത്തെ സീറ്റിലിരുന്ന ഇന്ത്യക്കാരിയാണ് ഇയാള്‍ക്കെതിരേ പരാതിപ്പെട്ടത്.

content highlights: man arrested for masturbating in fight in front of woman passenger