പട്‌ന: ഭാംഗിന്റെ ലഹരിയില്‍ അര്‍ധനഗ്നനായി വനിതാ ഹോസ്റ്റലില്‍ കടന്ന മലയാളി എം ബി ബി എസ് വിദ്യാര്‍ഥിയെ പട്‌ന എയിംസില്‍ നിന്ന് സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. ഹോളിക്കു മുന്നോടിയായി ഫെബ്രുവരി 27 ന് നടന്ന ആഘോഷത്തിനിടെയാണ് അവസാന വര്‍ഷ എം ബി ബി എസ് വിദ്യാര്‍ഥിയായ ഇയാള്‍ ഭാംഗ് ലഹരിയില്‍ വനിതാ ഹോസ്റ്റലില്‍ കടന്നത്.

മൂന്നൂവര്‍ഷത്തേക്കാണ് ഇയാളെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വിദ്യാര്‍ഥിനികളുടെ പരാതിയെ തുടര്‍ന്നാണിത്. ആഘോഷത്തിനിടെ ഇയാള്‍ വനിതാ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് ഓടിക്കയറുകയായിരുന്നു. അതിനിടെ ഇയാളുടെ ലുങ്കി അഴിഞ്ഞു വീഴുകയും ചെയ്തു. തുടര്‍ന്ന് സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരാണ് ഇയാളെ പിടികൂടി പുറത്താക്കിയത്.

മാര്‍ച്ച് ഒന്നിന് ഇയാള്‍ ഹോസ്റ്റല്‍ വിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വന്നതായി ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ ടൈംസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇയാളുടെ മാതാപിതാക്കളെ കോളേജ് അധികൃതര്‍ വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സസ്‌പെന്‍ഷന്‍ കാലാവധി കുറക്കുന്ന കാര്യം പരാതിക്കാരായ വിദ്യാര്‍ഥികളുമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്യുമെന്ന് പട്‌ന എയിംസ്‌ ഡയറക്ടര്‍ ഡോ. പി കെ സിങ് പറഞ്ഞു.

സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസില്‍ ഇതുവരെ പരാതി നല്‍കിയിട്ടില്ല. 2016 ഏപ്രില്‍ അഞ്ചു മുതല്‍ ബിഹാറില്‍ മദ്യനിരോധനം നിലവിലുണ്ട്. മദ്യലഹരിയില്‍ പിടിയിലാകുന്നവര്‍ക്ക് പത്ത് വര്‍ഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷയും കിട്ടാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാല്‍ വിദ്യാര്‍ഥി ഭാംഗിന്റെ ലഹരിയില്‍ ആയിരുന്നതിനാല്‍ നിയമനടപടിക്കുള്ള സാധ്യതയില്ലെന്നും എ ഐ ഐ എം എസ് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

