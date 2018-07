ന്യൂഡല്‍ഹി: വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിലെ വിജയത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി. അതിനിടയില്‍ ട്വിറ്ററില്‍ ഒരാളുടെ അഭ്യര്‍ഥനയും അതിന് മോദി ട്വീറ്റായി നല്‍കിയ മറുപടിയുമാണ് ഇപ്പോട ട്രെന്‍ഡിങ്. ട്വിറ്ററില്‍ തന്റെ ഫോളോവേഴ്സുമായി കൃത്യമായി സംവദിക്കുന്ന ആളാണ് മോദി.

'ഇടയ്ക്കിടെ ചിരിക്കണം' എന്ന് അഭ്യര്‍ഥിക്കുന്ന ആരാധകനോട് 'അഭിപ്രായം പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നു' എന്നാണ് പ്രധാന മന്ത്രി മറുപടി നല്‍കിയത്. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ഷാജഹാന്‍പുരില്‍ നടന്ന റാലിയെ മോദി അഭിസംബോധന ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വന്ന ട്വീറ്റിനാണ് മറുപടി നല്‍കിയത്.

വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിനു പിന്നാലെ ഷാജഹാന്‍പുരില്‍ കര്‍ഷകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തതില്‍ അനുമോദനമറിയിച്ച മറ്റൊരാള്‍ക്കും മോദി മറുപടി നല്‍കിയിരുന്നു. രാജ്യത്തെ 125 കോടി ജനങ്ങളുടെ ആശിര്‍വാദമാണ് തന്റെ ശക്തിയെന്നായിരുന്നു ഇത്തവണ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി.

The blessings of 125 crore Indians give me great strength. All my time is for the nation. https://t.co/NRHuduHyuw