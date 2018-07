മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ധൂലെയില്‍ അഞ്ചുപേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ആള്‍ക്കൂട്ട ആക്രമണത്തിന് വഴിവച്ച വിഡിയോ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തു നിന്നുള്ളതാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. അഞ്ചു വര്‍ഷം മുമ്പ് സിറിയയില്‍ ഗ്യാസ് ആക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ വീഡിയോയാണ് പ്രചരിപ്പിച്ചതെന്നാണ് ബൂം ലൈവ് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിന്റെ മാനേജിങ് എഡിറ്റർ ജെൻസി ജേക്കബ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

വീഡിയോയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ നീണ്ടനിര തന്നെ കാണാം. അവയവ മോഷ്ടാക്കളുടെ സംഘമാണ് കൊലയ്ക്ക് പിന്നിലെന്ന് ഹിന്ദിയിലുള്ള വിവരണത്തില്‍ പറയുന്നതും കേള്‍ക്കാം. എന്നാൽ 2013ല്‍ സിറിയയിൽ ഗ്യാസ് ആക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട കുട്ടികളാണ് വീഡിയോയില്‍ ഉള്ളതെന്നും ജെൻസി ജേക്കബ് തെളിവ് സഹിതം വ്യക്തമാക്കി.

ഏതാണ്ട് ഇതേ സമയത്തു തന്നെ പാകിസ്താനിൽ നിന്നും കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന വീഡിയോ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. രണ്ടു വീഡിയോകളും ഒരേ സമയത്താണ് പ്രചരിച്ചത്-കണക്കുകൾ നിരത്തി ജെന്‍സി പറഞ്ഞു.

ഇത്തരം വ്യാജ വീഡിയോകളുടെ പ്രചരണം രാജ്യമൊട്ടാകെ ഇരുപതിലേറെ ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകങ്ങൾക്കാണ് വഴിവച്ചത്. മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ മാത്രം പത്തു പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

ധൂലേയിലേതിന് സമാനമായ മറ്റൊരു സംഭവത്തില്‍, കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനെത്തിയവരെന്ന വ്യാജപ്രചരണത്തേത്തുടര്‍ന്ന് മലെഗാവിൽ രണ്ടുപേര്‍ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, ഈ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകല്‍ വാര്‍ത്ത പോലീസ് നിഷേധിക്കുകയാണുണ്ടായത്.

ധൂലെയിലെയും നാസിക്കിലേയും നന്ദുർബാറിലേയും മൊബൈല്‍ സിഗ്നല്‍ പോലുമില്ലാത്ത ഉള്‍ഗ്രാമങ്ങളിലായിരുന്നു ഇത്തരം അക്രമങ്ങളില്‍ ഏറിയ പങ്കും അരങ്ങേറിയത്. ഈ വീഡിയോകളിലെ സന്ദേശം എത്തിച്ചേര്‍ന്നത് ഗ്രാമീണ കുടുംബങ്ങളിലായിരുന്നു. ആറു വയസുകാരിയോട് സംസാരിച്ച കുറ്റത്തിന് ഒരാളെ ആള്‍ക്കൂട്ടം ആക്രമിച്ചതാണ് സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം. കാകര്‍പട ഗ്രാമവാസികള്‍ സംഘം ചേര്‍ന്ന് ഇവരെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. സമീപ ഗ്രാമങ്ങളിലേതുള്‍പ്പെടെ മൂവായിരത്തോളം വരുന്ന ആള്‍ക്കൂട്ടം കല്ലും കുറുവടിയും ഉപയോഗിച്ച് ഇവരെ തല്ലിച്ചതയ്ക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവസ്ഥലത്ത് പോലീസ് എത്തുമ്പോഴേയ്ക്കും അഞ്ചുപേരും കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.

സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 23 പേരെ പോലീസ് അറസ്‌ററ് ചെയ്‌തെങ്കിലും വ്യാജ വീഡിയോയുടെ ഉറവിടം എവിടെയാണെന്നു കണ്ടെത്താന്‍ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

കേസ് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തില്‍ ശ്രദ്ധയാകര്‍ഷിച്ചതേത്തുടര്‍ന്ന് വാട്‌സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം നടത്താന്‍ പോലീസിനോട് നിദ്ദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫട്‌നാവിസ് .

Content Highlights: Mob attack at Dhule was based on video from Syria Lynching Whatsapp Messages