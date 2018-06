ഭോപ്പാല്‍: ബിജെപി എം.എല്‍.എ പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ കയറി കോണ്‍സ്റ്റബിളിനെ അടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത്. മധ്യപ്രദേശിലെ പാര്‍ട്ടി എംഎല്‍എയായ ചമ്പാലാല്‍ ദേവ്ര ഉദയനഗര്‍ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ കോണ്‍സ്റ്റബിളായ സന്തോഷ് ഇവാന്തിയെ മര്‍ദിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത്.

നേരത്തെ സ്റ്റഷനില്‍ വച്ച് എംഎല്‍എയുടെ ബന്ധുവും കോണ്‍സ്റ്റബിളും തമ്മില്‍ വാക്കുതര്‍ക്കമുണ്ടായിരുന്നു. പ്രവേശനം തടഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് കടന്ന് പ്രതികളില്‍ ഒരാളില്‍ നിന്ന് വെള്ളക്കുപ്പി എംഎല്‍എയുടെ ബന്ധു എടുത്തു. അത് കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍ ചോദ്യം ചെയ്തു. തുടര്‍ന്ന് വാക്കേറ്റമായി. ഇതിനിടയില്‍ ഇയാള്‍ എംഎല്‍എയെ വിളിച്ചുവരുത്തി. തുടര്‍ന്ന് എംഎല്‍എയും അനുയായികളും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി.

വാക്കേറ്റത്തിനിടയില്‍ ചമ്പാലാല്‍ ദേവ്ര രണ്ട് തവണ കോണ്‍സ്റ്റബിളിന്റെ മുഖത്ത് അടിക്കുകയായിരുന്നു. എംഎല്‍എ പോലീസിനെ അടിക്കുന്ന ദൃശ്യം പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളില്‍ പതിഞ്ഞു. കൃത്യ നിര്‍വഹണത്തിന് തടസ്സം നിന്നതിനും സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ അക്രമിച്ച കേസിലും എംഎല്‍എക്കും പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കുമെതിരെ ഉദയനഗര്‍ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തതായി സ്റ്റേഷന്‍ ചുമലതയുള്ള പോലീസ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ ശിവ രഘുസ്വാമി പറഞ്ഞു.

