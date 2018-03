ന്യൂഡല്‍ഹി: മഹാരാഷ് ട്രയില്‍ കര്‍ഷകരുടെ പ്രക്ഷാഭം വിജയം കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നു. കിസാന്‍ സഭയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടന്ന കര്‍ഷക മുന്നേറ്റം ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോള്‍ ഉയര്‍ന്നുവരുന്നത് വലിയൊരു ചിന്താധാരയാണെന്ന് സൂചനകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. രാജ്യമെമ്പാടും നടക്കാനിടയുള്ള കര്‍ഷകമുന്നേറ്റങ്ങളുടെ ചെറിയ തുടക്കം മാത്രമാണ് മുംബൈയിലേതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കര്‍ഷകസംഘടനാ നേതാക്കള്‍ സമാനമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങള്‍ക്ക് ഒരുക്കം തുടങ്ങിയതായാണ് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഏപ്രിലില്‍ വലിയൊരു കര്‍ഷക മുന്നേറ്റത്തിന് രാജ്യതലസ്ഥാനം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. ഇക്കാര്യം ശരിവയ്ക്കുന്ന തരത്തിലാണ് കര്‍ശകസംഘടനാ നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണങ്ങളും.

'സര്‍ക്കാരിന്റെ കര്‍ഷകവിരുദ്ധ നിലപാടുകള്‍ ചോദ്യം ചെയ്യുപ്പെടേണ്ടതുതന്നെയാണ്. ഗുവാഹത്തിയില്‍ സമാനമായൊരു പ്രക്ഷേഭത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങള്‍ ആലോചിക്കുന്നു. കര്‍ഷകസംഘടനകളുടെ സംസ്ഥാനതല നേതാക്കള്‍ കൂടിയോലോചിച്ച് ഏപ്രിലില്‍ ഡല്‍ഹിയിലൊരു പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് ആലോചന. രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നുമുള്ള കര്‍ഷകരും അതില്‍ അണിനിരക്കും.' വടക്കുകിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള കര്‍സക നേതാവായ അഖില്‍ ഗോഗോയി പറയുന്നു.

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലും പ്രളയവും വിളനാശവും മൂലം ദുരിതത്തിലാണ് വടക്കുകിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കര്‍ഷകര്‍. ഉല്പ്പന്നങ്ങള്‍ വാങ്ങാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറാവുന്നില്ല. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കര്‍ഷകര്‍ നേരിടുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ രാജ്യമെങ്ങുമുള്ള കര്‍ഷകര്‍ നേരിടുന്നുണ്ട്. അതുതന്നെയാണ് ഒരു കര്‍ഷകപ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതും.

ഗുജറാത്തിലെയും തമിഴ്‌നാട്ടിലെയും കര്‍ഷകസംഘടനാ നേതാക്കളും ദേശീയതലത്തില്‍ പ്രക്ഷോഭമെന്ന ആശയത്തിന് പിന്തുണ നല്കിക്കഴിഞ്ഞു. സാധാരണ കര്‍ഷകര്‍ നിരാശരും ദുഖിതരുമാണെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തില്ലെങ്കില്‍ സ്ഥിതി അതിദയനീയമാകുമെന്നും കര്‍ഷകനേതാക്കള്‍ പറയുന്നു.

2006ലെ സ്വാമിനാഥന്‍ കമ്മീഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് നടപ്പാക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് കര്‍ഷകസംഘടനകള്‍ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്.

