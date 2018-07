മുംബൈ: പ്രേമാഭ്യര്‍ത്ഥന നിരസിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്ന് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് ആസിഡ് ഒഴിച്ചു പൊള്ളലേല്‍പിച്ചു. എന്നാല്‍ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കവെ, യുവാവിന് മാനസാന്തരം. തുടര്‍ന്ന് പൊള്ളലേല്‍പിച്ച പെണ്‍കുട്ടിയെത്തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. അതോടെ കോടതി ശിക്ഷ കുറച്ചുകൊടുത്തു.

ജയില്‍ മോചിതനായ യുവാവ് പുതിയ ജീവിതത്തിനായി പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു. പെണ്‍കുട്ടിയുടെ മുഖത്തിനേറ്റ വൈരൂപ്യം പ്ലാസ്റ്റിക് സര്‍ജറിയിലൂടെ നീക്കും. അതിനായി സ്വന്തം ശരീരത്തില്‍നിന്നുള്ള ചര്‍മം യുവാവ് നല്‍കും. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ രത്നഗിരിയിലെ യുവാവായ അനില്‍ പട്ടീലാണ് തന്നോടൊപ്പം പഠിച്ചിരുന്ന പെണ്‍കുട്ടിയെ ആസിഡ് ഒഴിച്ച് ആക്രമിച്ചത്. 2010ലായിരുന്നു സംഭവം.

പോലീസ് കേസിനെത്തുടര്‍ന്ന് യുവാവിനെ ജില്ലാകോടതി ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷക്ക് വിധിച്ചു. ആസിഡ് ആക്രമണത്തിന് ഇങ്ങനെ ശിക്ഷ വിധിക്കാന്‍ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്.

ശിക്ഷ അനുഭവിക്കവെ യുവാവ് ഒത്തുതീര്‍പ്പിന് തയ്യാറായി. അതനുസരിച്ച് ഈയടുത്ത് യുവതിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. എട്ടു വര്‍ഷത്തെ ശിക്ഷ ഇപ്പോള്‍ അനുഭവിച്ചു. തുടര്‍ന്ന്, വിവാഹിതനായ തന്നെ മോചിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി മുംബൈ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ കാര്യം അന്വേഷിച്ച് സ്ഥിരീകരിക്കാന്‍ കോടതി പ്രോസിക്യൂട്ടര്‍ക്ക് ഉത്തരവ് നല്‍കി. അത് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടു. ജീവപര്യന്തം എട്ടുവര്‍ഷമാക്കി കുറച്ചുകൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്.

യുവാവിന്റെ മനംമാറ്റവും പശ്ചാത്താപവും കണക്കിലെടുത്ത് ഇതുവരെ അനുഭവിച്ച ശിക്ഷ മതിയാകുമെന്ന് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു. യുവാവിനെ മോചിപ്പിക്കാന്‍ ഉത്തരവിട്ടു. ഇന്ത്യന്‍ നീതിന്യായ ചരിത്രത്തില്‍ അത്യപൂര്‍വമാണ് ഈ സംഭവം. യുവാവ് കുറ്റക്കാരനാണെന്ന ജില്ലാ കോടതി വിധി ഹൈക്കോടതി ശരിവച്ചു. എന്നാല്‍ ശിക്ഷ എട്ടുവര്‍ഷമായി കുറയ്ക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. അത് പ്രത്യേക സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ്.

