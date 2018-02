ന്യൂഡല്‍ഹി: പി എന്‍ ബിയില്‍നിന്ന് തട്ടിയെടുത്ത 11,400 കോടി വജ്രവ്യാപാരി നീരവ് മോദി തിരിച്ചടയ്ക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ ആര്‍ക്കും ഇതുവരെ ഉറപ്പില്ല. എന്നാല്‍ ഇതേ പി എന്‍ ബിയില്‍നിന്ന് മുന്‍പ്രധാനമന്ത്രി ലാല്‍ ബഹാദൂര്‍ ശാസ്ത്രിയും വായ്പ എടുത്തിരുന്നു. എന്നാല്‍ വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിനു മുന്നേ താഷ്‌ക്കന്റില്‍ വച്ച് അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു.

തുടര്‍ന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ലളിതയാണ് ആ വായ്പാ തുക തിരിച്ചടച്ചത്. ലാല്‍ ബഹാദൂര്‍ ശാസ്ത്രിയുടെ മകന്‍ അനില്‍ ശാസ്ത്രിയെ ഉദ്ധരിച്ച് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് വാര്‍ത്ത റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

പി എന്‍ ബിയില്‍നിന്ന് ശാസ്ത്രി വായ്പ എടുത്തതിനെ കുറിച്ചുള്ള അനിലിന്റെ വാക്കുകള്‍ ഇങ്ങനെ: "സെന്റ് കൊളംബിയയിലെ സ്‌കൂളിലേക്ക് കുതിരവണ്ടിയിലായിരുന്നു ഞങ്ങള്‍ ആദ്യം പോയിരുന്നത്. ഒരിടയ്ക്ക് കുറച്ചു കാലം ഔദ്യോഗികവാഹനം ഉപയോഗിച്ചു. എന്നാല്‍ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സ്വകാര്യ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടി നിത്യേന ഔദ്യോഗിക വാഹനം ഉപയോഗിക്കാന്‍ അച്ഛന്‍ ഞങ്ങളെ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് സ്വന്തമായി കാര്‍ വാങ്ങണമെന്ന ആവശ്യം വീട്ടില്‍ ഉയരുന്നത്. 1964 ല്‍ ആയിരുന്നു ഇത്".

ഫിയറ്റ് കാറിന് 12000 രൂപയാകുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സ്‌പെഷല്‍ അസിസ്റ്റന്റായിരുന്ന വി എസ് വെങ്കട്ടരാമന്‍ മുഖാന്തരമാണ് ശാസ്ത്രി അറിഞ്ഞത്. എന്നാല്‍ ശാസ്ത്രി കുടുംബത്തിന് 7000 രൂപ മാത്രമേ അക്കൗണ്ടില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. അങ്ങനെയാണ് 5000 രൂപയ്ക്കു വേണ്ടി പി എന്‍ ബിയില്‍ അപേക്ഷിക്കുന്നത്. വായ്പ അന്നേ ദിവസം തന്നെ പാസായി.

തുടര്‍ന്ന് 1966 ജനുവരി 11 ന് താഷ്‌ക്കന്റില്‍ വച്ച് ശാസ്ത്രി അന്തരിച്ചു. അതോടെ വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍ സാധിക്കാതെയായി. പിന്നീട് അച്ഛന്റെ മരണശേഷം അമ്മയ്ക്ക് ലഭിച്ച പെന്‍ഷനില്‍നിന്നാണ് വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതെന്ന് മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവു കൂടിയായ അനില്‍ ശാസ്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ക്രീം നിറത്തിലുള്ള 1964 മോഡല്‍ ഫിയറ്റ് കാര്‍ നിലവില്‍ ലാല്‍ ബഹാദൂര്‍ ശാസ്ത്രി മെമ്മോറിയലിലാണ് ഉള്ളത്.

(ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായ ആ ഫിയറ്റ് കാറിനെക്കുറിച്ചുള്ള വാര്‍ത്തയടങ്ങിയ വാര്‍ത്താഭാഗം: ശശിതരൂരിന്റെ ട്വിറ്ററില്‍ നിന്ന്‌)

