ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ വിമര്‍ശിച്ച് മുന്‍ ധനമന്ത്രിയും മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവുമായ പി. ചിദംബരത്തിന്റെ ട്വീറ്റ്.

നോട്ട് അസാധുവാക്കല്‍ നടപടി പോലെ രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയുള്‍പ്പെടെയുള്ള സകലതിനെയും നശിപ്പിക്കാനാണ് മോദി ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിന്‍ പദ്ധതിയും നടപ്പാക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു ചിദംബരത്തിന്റെ ആരോപണം.

മുംബൈ എല്‍ഫിന്‍സ്റ്റണ്‍ സ്റ്റേഷന്‍ മേല്‍പ്പാലത്തില്‍ തിക്കിലും തിരക്കിലും 24 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മോദിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിമാന പദ്ധതിയായ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനിനുമെതിരെ ചിദംബരം രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്.

രാജ്യത്തെ സമ്പന്നര്‍ക്കു വേണ്ടിയാണ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിന്‍ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ സാധാരണക്കാര്‍ ആയിരിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്വീറ്റില്‍ പറയുന്നു.

Bullet train will be like demonetisation. It will kill everything else including safety.