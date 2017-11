ഹൈദരാബാദ്: അനധികൃത ഖനനം ചോദ്യം ചെയ്ത വൈരാഗ്യത്തിന് രണ്ട് ദളിത് യുവാക്കളെ മുന്‍ ബിജെപി നേതാവ് ചെളിവെള്ളത്തില്‍ മുക്കി. നേതാവ് ദളിത് യുവാക്കളെ വടി കൊണ്ട് അടിക്കാനോങ്ങുന്നതിന്റെയും ചെളിവെള്ളത്തില്‍ മുങ്ങാന്‍ ആജ്ഞാപിക്കുന്നതിന്റെയും ദൃശ്യങ്ങള്‍ വൈറലായതോടെ വന്‍ പ്രതിഷേധമാണ് തെലങ്കാനയില്‍.

തെലങ്കാനയിലെ നിസാമബാദ് ജില്ലയിലെ അഭംഗപട്ടണം ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം.

ഭാരതി റെഡ്ഡി എന്ന പ്രാദേശിക നേതാവ്‌ രണ്ട് യുവാക്കളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതും വടികൊണ്ട് അടിക്കാനോങ്ങുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളില്‍ വ്യക്തമാണ്. മുട്ടു കുത്തിയും കൈകൂപ്പിയും നിന്ന യുവാക്കളെ റെഡ്ഡി ഭീഷണിമുഴക്കി ചെളിവെള്ളത്തിലിറക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് മലമൂത്ര വിസർജ്ജനം നടത്തുന്ന വൃത്തിഹീനമായ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നതും വീഡിയോയിലുണ്ട്.

തങ്ങളുടെ വസ്ത്രവും ഫോണും വെള്ളത്തില്‍ മുങ്ങുമെന്ന് യുവാക്കള്‍ അഭ്യര്‍ഥിച്ചിട്ടും വെള്ളത്തിലിറങ്ങി മുങ്ങാന്‍ ഭാരതി റെഡ്ഡി നിര്‍ദേശിക്കുകയായിരുന്നു.

ഖനനം നടത്താന്‍ താങ്കള്‍ക്ക് അധികാരമില്ലെന്നും ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്നും മുട്ടോളം വെള്ളത്തില്‍ മുങ്ങിയ ഒരു യുവാവ് പറയുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാം.

ഈ അപമാനത്തിന് ഇരയായ യുവാക്കളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ വിവരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അനധികൃത മണല്‍ ഖനനം ചോദ്യം ചെയ്തതിനാണ് യുവാക്കളോട് നേതാവ് ഇത്ര ഹീനമായി പെരുമാറിയതെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍.

കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിലാണ് വീഡിയോയിലുള്ള സംഭവം നടന്നതെന്ന് നാവിപേട്ട് സ്റ്റേഷന്‍ പരിധിയിലെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ അറിയിച്ചു.

#Nizamabad #BJP local leader canes, threatens & punishes 2 Dalit men for questioning him about illegal sand mining. Leader's men recorded incident on cam which has now gone viral. #Telangana @asadowaisi @realkeerthi @divyaspandana pic.twitter.com/2KvcrE8jIQ