ജയ്പൂര്‍: ശാസ്ത്രീയാടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത പ്രസ്താവനകള്‍ നടത്തി വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ക്ഷണിച്ചുവരുത്താറുള്ള രാജസ്ഥാന്‍ വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി വസുദേവ് ദേവ്‌നാനി പുതിയ കണ്ടെത്തലുമായി രംഗത്ത്. ഗുരുത്വാകര്‍ഷണ നിയമം ആവിഷ്‌കരിച്ചത് പുരാതന ഭാരതത്തിലെ ശാസ്ത്രകാരനായ ബ്രഹ്മഗുപ്ത രണ്ടാമനാണെന്നാണ് ദേവ്‌നാനിയുടെ പ്രസ്താവന. ഗുരുത്വാകര്‍ഷണ നിയമം ആവിഷ്‌കരിച്ച ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഐസക് ന്യൂട്ടനും 1000 വര്‍ഷം മുന്‍പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ആളാണ് ബ്രഹ്മഗുപ്ത രണ്ടാമനെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. രാജസ്ഥാന്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയുടെ 72-ാം വാര്‍ഷികാഘോഷ ചടങ്ങില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു വസുദേവ് ദേവ്‌നാനി.

യഥാര്‍ഥത്തില്‍ ആരാണ് ഗുരുത്വാകര്‍ഷണ നിയമം ആവിഷ്‌കരിച്ചത്? ഐസക് ന്യൂട്ടനാണെന്നാണ് നാമെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ നാം കൂടുതല്‍ ആഴത്തില്‍ അന്വേഷണം നടത്തിയാല്‍ ഗുരുത്വാകര്‍ഷണ നിയമത്തിന്റെ ആവിഷ്‌കര്‍ത്താവ് ഐസക് ന്യൂട്ടനും 1000 വര്‍ഷം മുന്‍പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ബ്രഹ്മഗുപ്ത രണ്ടാമനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകും. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങളില്‍ ഇക്കാര്യം പഠിപ്പിക്കാത്തതെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

കുറഞ്ഞപക്ഷം രാജസ്ഥാനിലെങ്കിലും പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ ഇത്തരം അറിവുകള്‍ക്കനുസരിച്ച് പരിഷ്‌കരിക്കണം. വര്‍ഷങ്ങളായി അക്ബര്‍ ആണ് മഹാനായ ഭരണാധികാരി എന്നാണ് നാം പഠിച്ചും പഠിപ്പിച്ചും വന്നത്. എന്നാല്‍ ഇന്ന് രാജസ്ഥാനിലെ പാഠപുസ്തകങ്ങളില്‍നിന്ന് അക്ബറിനെക്കുറിച്ചുള്ള പാഠഭാഗങ്ങള്‍ എടുത്തുകളയുകയും മഹാറാണ പ്രതാപിനെ തല്‍സ്ഥാനത്ത് ഉള്‍പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു- അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഡല്‍ഹി ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്‌റു സര്‍വകലാശാലയില്‍ നടന്ന തരത്തിലുള്ള ദേശവിരുദ്ധമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങള്‍ രാജസ്ഥാനിലെ സര്‍വകലാശാലകളില്‍ ഉണ്ടാകാന്‍ പാടില്ല. രാജസ്ഥാനില്‍ ഒരു കനയ്യകുമാറും ജനിക്കാന്‍ പാടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലുകളെ നിരാകരിക്കുന്ന നിരവധി പ്രസ്താവനകള്‍ ഇതിനു മുന്‍പും വസുദേവ് ദേവ്‌നാനി അടക്കമുള്ള ബിജെപി മന്ത്രിമാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവയില്‍ ചിലത് ഇവയാണ്:

ജലദോഷം ചുമ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങള്‍ വന്നാല്‍ പശുവിനടുത്ത് ചെന്ന് നിന്നാല്‍ രോഗം ഭേദമാകുമെന്ന് വസുദേവ് ദേവ്നാനി മുന്‍പ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. ഓക്സിജന്‍ ശ്വസിക്കുകയും പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യുന്ന ഏക മൃഗമാണ് പശു. ചാണകത്തില്‍ ധാരാളം വൈറ്റമിന്‍ -ബി ഉണ്ട്. അിനാല്‍ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പദാര്‍ഥങ്ങളെ നിര്‍വ്വീര്യമാക്കാനുള്ള കഴിവ് അതിനുണ്ട്. പശുപുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിലെ ചടങ്ങിലായിരുന്നു പ്രസ്താവന. തന്റെ പ്രസ്താവനയുടെ പ്രസ് റിലീസ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഓഫീസ് വഴി അദ്ദേഹം പുറത്തിറക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

1576ല്‍ നടന്ന ഹാല്‍ദിഗാട്ടി യുദ്ധത്തില്‍ ജയിച്ചത് അക്ബറല്ലെന്നും റാണാ പ്രതാപ് ആണെന്നുമുള്ള വാദത്തെ പിന്താങ്ങി വാസുദേവ് ദേവ്നാനി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. മുഗള്‍ രാജാവായിരുന്ന അക്ബറും മേവാര്‍ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന റാണാ പ്രതാപും തമ്മില്‍ നടന്ന ഹാല്‍ദിഗാട്ടി യുദ്ധത്തില്‍ റാണാ പ്രതാപിനെ അക്ബര്‍ പരാജയപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് എഴുതപ്പെട്ട ചരിത്രം പറയുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇതല്ല യഥാര്‍ഥ ചരിത്രമെന്നും, യുദ്ധത്തില്‍ ജയിച്ചത് റാണാ പ്രതാപ് ആണെന്നുമാണ് വാദം. ഇതനുസരിച്ച് കോലേജുകളിലേയും സ്‌കൂളുകളിലേയും ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങള്‍ മാറ്റിയെഴുതണമെന്നും വാസുദേവ് ദേവ്നാനി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പിന്നീട് പാഠപുസ്തകങ്ങളില്‍ ചരിത്രം ഭേദഗതി ചെയ്യുകയും അക്ബറിനു പകരം റാണാ പ്രതാപിനെ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

റൈറ്റ് സഹോദരന്മാര്‍ വിമാനം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും എട്ടുകൊല്ലം മുന്‍പ് ഇന്ത്യക്കാരനായ ശിവാകര്‍ ബാബുദി താല്‍പാദെ വിമാനം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര മാനവവിഭവശേഷി സഹമന്ത്രി സത്യപാല്‍ സിങ് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇയാളെക്കുറിച്ച് ഐ.ഐ.ടി.വിദ്യാര്‍ഥികളെ പഠിപ്പിക്കണമെന്നും സത്യപാല്‍ സിങ് നിര്‍ദേശിച്ചു. രാമായണത്തില്‍ പരാമര്‍ശിച്ചിട്ടുള്ള 'പുഷ്പക വിമാന'ത്തെക്കുറിച്ചും വിദ്യാര്‍ഥികളെ പഠിപ്പിക്കണമെന്നും രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവിഎന്‍ജിനീയര്‍മാര്‍ക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒട്ടേറെക്കാര്യങ്ങള്‍ ഇന്ത്യന്‍പുരാണങ്ങളില്‍ ഉണ്ടെന്നും മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാഗാന്ധി, ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്റു എന്നിവരേക്കാള്‍ പ്രാധാന്യം ഹിന്ദുത്വ സൈദ്ധാന്തികന്‍ വീര്‍ സവര്‍ക്കര്‍ക്ക് നല്‍കി പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് രാജസ്ഥാനിലെ സ്‌കൂളുകളിലെ പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ ഹിന്ദുത്വവത്കരിക്കുന്നതായുള്ള ആക്ഷേപം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. പത്താം ക്ലാസിലെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തില്‍ നിന്ന് ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്റുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പാഠഭാഗം ഒഴിവാക്കുകയും ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ചുള്ള ഭാഗം പേരിന് മാത്രമാക്കുകയും ചെയ്തു. അതേ സമയം ഈ പുസ്തകത്തില്‍ സവക്കര്‍ക്കായി കൂടുതല്‍ പേജുകള്‍ ഒഴിച്ചിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. നെഹ്റുവിനെ കുറിച്ച് 9-ാം ക്ലാസിലെ പുസ്തകത്തില്‍ ധാരാളം പരാമര്‍ശങ്ങളുണ്ടെന്നും എല്ലാ നേതാക്കളെയും എല്ലാ പുസ്തകത്തിലും ഉള്‍പ്പെടത്താനാവില്ലെന്നുമാണ് അന്ന് ഇതിനെ കുറിച്ച് രാജാസ്ഥാന്‍ വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി വാസുദേവ് ദേവ്നാനി പ്രതികരിച്ചത്.

Content Highlight: law of gravitation, Brahmagupta II, Rajasthan education minister, law of gravitation was discovered