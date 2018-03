ഈറോഡ്: തമിഴ്നാട്ടിലെ ക്രമസമാധാനനില തകര്‍ന്നുവെന്ന് മക്കള്‍ നീതി മയ്യം സ്ഥാപകനും നടനുമായ കമല്‍ഹാസന്‍. സംസ്ഥാനത്ത് സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരെ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങളില്‍ നടപടിയെടുക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറാവണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ചെന്നൈയില്‍ ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് കോളേജ് വിദ്യാര്‍ഥിനി കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവം മുന്‍നിര്‍ത്തിയാണ് തമിഴ്നാട്ടില്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്കുനേരെ വര്‍ധിച്ചുവരുന്ന അതിക്രമങ്ങളെപ്പറ്റി കമല്‍ഹാസന്‍ പരാമര്‍ശിച്ചത്. പൊതുനിരത്തുകളില്‍ പോലും സ്ത്രീകള്‍ അപമാനിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളത്. സ്ത്രീസുരക്ഷ സര്‍ക്കാര്‍ ഉറപ്പ് വരുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

നോട്ട് നിരോധനവും ജിഎസ്ടിയും കൊണ്ടുവന്ന മോദി സര്‍ക്കാരിനെ കമല്‍ഹാസന്‍ രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ചു. ഇക്കാര്യത്തില്‍ രാഹുല്‍ഗാന്ധിയുടെ അഭിപ്രായത്തോട് താന്‍ യോജിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നടപ്പാക്കരുതായിരുന്നുവെന്ന രാഹുല്‍ഗാന്ധിയുടെ നിലപാടിനെയാണ് കമല്‍ഹാസന്‍ പിന്തുണച്ചത്.

ക്രിസ്ത്യന്‍ മിഷനറിമാരില്‍നിന്ന് തനിക്ക് പണം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന ആരോപണം കമല്‍ഹാസന്‍ തള്ളി. അത്തരം ആരോപണങ്ങളെ ചിരിച്ചുതള്ളാന്‍ മാത്രമേ കഴിയൂ എന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കാവേരി വിഷയത്തില്‍ കാവേരി മാനേജ്മെന്റ് ബോര്‍ഡ് സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കമല്‍ഹാസന്‍ പറഞ്ഞു.

തമിഴ്നാട്ടില്‍ പ്രതിമ തകര്‍ക്കപ്പെട്ട സംഭവങ്ങള്‍ ന്യായീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും കമല്‍ഹാസന്‍ ആവര്‍ത്തിച്ചു.

content highlights:Law and order deteriorating in TamilNadu, says kamalhaasan