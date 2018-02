മുംബൈ: ദുബൈയില്‍ ശനിയാഴ്ച മരിച്ച ബോളിവുഡ് താരം ശ്രീദേവിയുടെ മൃതദേഹം മുംബൈയിലെ സെബ്രേഷന്‍സ് സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ക്ലബ്ബില്‍ പൊതുദര്‍ശനത്തിനു വെച്ചു. ശ്രീദേവിക്ക് അന്ത്യോപചാരം അര്‍പിക്കുന്നതിനായി ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലെ നിരവധി താരങ്ങളും ആരാധകരും ഇവിടേക്ക് പ്രവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

രാവിലെ 9.30 മുതല്‍ 12.30 വരെയാണ് മൃതദേഹം ഇവിടെ പൊതുദര്‍ശനത്തിന് വെക്കുന്നത്. പൊതു ദര്‍ശനം നടക്കുന്ന സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ക്ലബ്ബില്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് പ്രവേശനമില്ല.

ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടിന് വെളുത്ത പൂക്കള്‍കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച വാഹനത്തില്‍ വിലെപാര്‍ലെ സേവ സമാജ് ശ്മശാനത്തിലേക്ക് വിലാപയാത്ര പുറപ്പെടും. ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം 3.30ന് വിലെ പാര്‍ലെ സേവാ സമാജ് ശ്മശാനത്തില്‍ സംസ്‌കാരം നടക്കും. സംസ്‌കാര ചടങ്ങുകള്‍ക്കു ശേഷം അനുശോചന സമ്മേളനം നടക്കും.

#Sridevi condolence meeting: Ajay Devgn and Kajol arrive to pay their last respects pic.twitter.com/gDrDgKlJXM