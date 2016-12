മുംബൈ: കുര്‍ള- അമര്‍നാഥ് ലോക്കല്‍ ട്രെയിന്‍ പാളം തെറ്റി. കല്യാണിനും വിതല്‍വാടിയ്ക്കും ഇടയില്‍വെച്ചാണ് ട്രെയിന്‍ പാളം തെറ്റിയത്. പുലര്‍ച്ചെ 5.53നാണ് സംഭവം. കല്യാണ്‍ കര്‍ജാത്ത് സര്‍വ്വീസ് റദ്ദാക്കിയതായി റെയില്‍വേ അറിയിച്ചു. ട്രെയിനിന്റെ അഞ്ച് ബോഗികളാണ് പാളം തെറ്റിയത്

Mumbai: 5 coaches of Kurla-Ambernath local derailed; No injuries reported; Services on Kalyan-Karjat suspended; Restoration work underway. pic.twitter.com/iaw5uVgWpl