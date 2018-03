ശ്രീനഗര്‍: ജമ്മുകശ്മീരിലെ കുപ്‌വാര ഹല്‍മത്‌പൊറയില്‍ സുരക്ഷാസേനയും ഭീകരരും തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റമുട്ടലില്‍ രണ്ട് പോലീസുകാര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഒരാള്‍ക്ക് പരിക്കുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയില്‍ ഏറ്റമുട്ടലില്‍ നാല് ഭീകരര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.

കാടിനുള്ളില്‍ ഒളിച്ചിരുന്ന ഭീകരര്‍ സൈന്യത്തിനുനേരെ ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെ പൊടുന്നനെ ആക്രമണം നടത്തുകയായിരുന്നു. സുരക്ഷാസേന പിന്നീട് നടത്തിയ പ്രത്യാക്രമണത്തിലാണ് ഇന്നലെ നാലുഭീകരരെ വധിച്ചത്.

നിയന്ത്രണ രേഖയോട് ചേര്‍ന്നുള്ള അവസാനത്തെ ഗ്രാമമാണ് ഹല്‍മത് പൊറ. കഴിഞ്ഞ 32 മണിക്കൂറായി കുപ്‌വാരയില്‍ ഏറ്റമുട്ടല്‍ തുടരുകയാണ്.

