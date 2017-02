ചെന്നൈ: ശശികലയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന എഐഎഡിഎംകെ എംഎല്‍എമാരെ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കൂവത്തൂരിലെ റിസോര്‍ട്ടില്‍ സംഘര്‍ഷാവസ്ഥ. എംഎല്‍എമാരെ ഒഴിപ്പിക്കാന്‍ പോലീസ് എത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് പോലീസും എംഎല്‍എമാരും തമ്മില്‍ വാക്കേറ്റമുണ്ടായി.

ഉടന്‍ തന്നെ റിസോര്‍ട്ട ഒഴിയാന്‍ പോലീസ് എംഎല്‍എമാര്‍ക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാത്തപക്ഷം ബലം പ്രയോഗിക്കുമെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു. എന്നാല്‍ റിസോര്‍ട്ട് വിടാന്‍ കൂട്ടാക്കാതെ ഇവിടെ തുടരുകയാണ് എംഎല്‍എമാര്‍.

എംഎല്‍എമാരെ ശശികല തടവില്‍ പാര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് മധുര സൗത്ത് എംഎല്‍എ ശരവണന്‍ പരാതി നല്‍കിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് പോലീസ് റിസോര്‍ട്ടില്‍ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. കമാന്‍ഡോകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന സംഘമാണ് റിസോര്‍ട്ടില്‍ പ്രവേശിച്ചത്.

Tamil Nadu: Police deployment outside Kovathur's Golden Bay Resort, where AIADMK MLAs are lodged pic.twitter.com/E6CvDsrtyG