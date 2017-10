കൊല്‍ക്കത്ത: ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്രു റോഡിലെ എല്‍.ഐ.സി ബില്‍ഡിങ്ങില്‍ വന്‍ തീപ്പിടിത്തം. ആളപായമില്ല. പത്ത് ഫയര്‍ എന്‍ജിനുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് തീ കെടുത്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്. രാവിലെ 10.20 ഓടെയാണ് തീ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടത്.

കെട്ടിടത്തിന്റെ 16, 17 നിലകള്‍ അഗ്നിക്കിരയായി. അതിവേഗമാണ് തീ പടര്‍ന്നതെന്ന് ദൃക്‌സാക്ഷികള്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

സ്‌റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗ്ലോബല്‍ മാര്‍ക്കറ്റ് ഓഫീസിന്റെ സെര്‍വര്‍ റൂമുകളാണ് ഈ നിലകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചുവന്നത്. തീപിടിച്ച കെട്ടിടത്തിനുള്ളില്‍ ആരും കുടുങ്ങിയിട്ടില്ലെന്ന് എസ്.ബി.ഐ ചീഫ് ജനറല്‍ മാനേജര്‍ പി.പി സെന്‍ഗുപ്ത മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. എല്‍.ഐ.സിയുടെ 19 നിലകളുള്ള ജീവന്‍ സുധ ബില്‍ഡിങ്ങില്‍ എസ്.ബി.ഐയുടെയും എല്‍.ഐ.സിയുടെയും ഓഫീസുകളും നിരവധി ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുമാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്.

#WATCH: Fire continues to rage at LIC building on Jawahar Lal Nehru road in #Kolkata. 10 fire tenders working to douse the fire. #WestBengal pic.twitter.com/QWGgYy4mYL