മുംബൈ: അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്ത് ഗായകന്‍ കിഷോര്‍കുമാറിനെ കോണ്‍ഗ്രസ് കരിമ്പട്ടികയില്‍ പെടുത്തിയെന്ന്‌ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. കോണ്‍ഗ്രസ് പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ വിസമ്മതിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്നാണ് ആകാശവാണിയിലും ദൂരദര്‍ശനിലും കിഷോര്‍കുമാറിന്റെ പാട്ടുകള്‍ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യാന്‍ പാടില്ലെന്ന് ഇന്ദിരാഗാന്ധി സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചതെന്നും മോദി ആരോപിച്ചു.

മുംബൈയില്‍ നടന്ന ബിജെപിയുടെ പൊതുപരിപാടിക്കിടെയാണ് ജൂണ്‍ 26 ഇന്ത്യക്കിപ്പോഴും ഭീതിയുടെ ഇരുണ്ട നാളുകളുടെ ഓര്‍മ്മയാണെന്ന് മോദി അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. നിയമം അട്ടിമറിക്കപ്പെടുകയും ഭീതി സമൂഹത്തിലേക്കാഴ്ന്നിറങ്ങുകയും ചെയ്ത കാലമായിരുന്നതെന്നും മോദി ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ചു. അടിയന്തരാവസ്ഥയ്‌ക്കെതിരെ ധീരമായി പോരാടിയവരെ പ്രശംസിച്ച മോദി ഗായകന്‍ കിഷോര്‍കുമാറിന് അക്കാലത്ത് ആകാശവാണിയില്‍ നിന്ന് പോലും കോണ്‍ഗ്രസുകാര്‍ വിലക്കിയെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ഇന്ദിരാഗാന്ധി സര്‍ക്കാരില്‍ വാര്‍ത്താവിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രിയായിരുന്ന വി.സി.ശുക്ലയാണ് കിഷോര്‍കുമാറിന് വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തിയത്. സഞ്ജയ് ഗാന്ധിയുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്നു ശുക്ല. അടിയന്തരാവസ്ഥ അവസാനിച്ചതു വരെയും കിഷോര്‍കുമാറിന്റെ പാട്ടുകള്‍ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യാന്‍ പാടില്ലെന്ന് ആകാശവാണിയ്ക്കും ദൂരദര്‍ശനും ശുക്ല നിര്‍ദേശം നല്കുകയായിരുന്നു. മുംബൈയില്‍ നടന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് റാലിയില്‍ പാട്ട് പാടാനാവില്ലെന്ന് കിഷോര്‍കുമാര്‍ പറഞ്ഞതായിരുന്നു കാരണം.

അക്കാലത്ത് ചില ബോളിവുഡ് സിനിമകള്‍ക്കും സര്‍ക്കാര്‍ വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നതായി മോദി ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ചു. ഷോലേ, ആന്ദി, കിസാ കുര്‍സി കാ എന്നീ സിനിമകള്‍ക്കായിരുന്നു വിലക്ക്. ഭയം കൊണ്ടാണ് ആന്ദിയുടെ റീലീസ് കോണ്‍ഗ്രസ് തടഞ്ഞതെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി നിര്‍മ്മിച്ചതായിരുന്നു ഗുല്‍സാര്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത ആന്ദി. അധികാരം തങ്ങളുടെ കൈകളില്‍ നിന്ന് വഴുതിപ്പോകുന്നെന്ന ഭയം കൊണ്ടാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് അന്ന് രാജ്യത്തെ ഭയപ്പെടുത്തിയതെന്നും മോദി ആരോപിച്ചു.

content highlights: Kishore Kumar Was 'Blacklisted' during emergency says modi