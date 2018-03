മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്ര സര്‍ക്കാരിനെ വിറപ്പിച്ച ഐതിഹാസിക കര്‍ഷകസമരമായ കിസാന്‍ ലോങ് മാര്‍ച്ച് മുംബൈയിലെത്തി. നാസിക്കില്‍ നിന്ന് അഖിലേന്ത്യാ കിസാന്‍ സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിലാരംഭിച്ച കര്‍ഷകരുടെ കിസാന്‍ ലോങ് മാര്‍ച്ച് സിഎസ്ടി റെയില്‍വേ സ്‌റ്റേഷന് സമീപത്തുള്ള ആസാദ് മൈതാനിയില്‍ എത്തി. സയണില്‍ നിന്ന് ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെ അഞ്ചരയോടെയാണ് കര്‍ഷകര്‍ ആസാദ് മൈതാനിയിലെത്തിയത്. എസ്എസ്എല്‍സി പരീക്ഷ നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ലോങ്മാര്‍ച്ച് കാരണം നഗരം സ്തംഭിക്കാതിരിക്കുന്നതിനായാണ് കര്‍ഷകര്‍ രാത്രിയില്‍ തന്നെ മാര്‍ച്ച് ആരംഭിച്ചത്. രാത്രി 11 മണിയോടെ സയണില്‍ നിന്ന് ലോങ്മാര്‍ച്ച് ആരംഭിച്ച് പുലര്‍ച്ചെ അഞ്ചരയോടെ മുംബൈയിലെത്തിച്ചേര്‍ന്നു.

ഒരുലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന കര്‍ഷകരാണ് ലോങ്മാര്‍ച്ചിന്റെ ഭാഗമായി മുംബൈയിലെത്തിയിട്ടുള്ളത്. സര്‍ക്കാരിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നിയമസഭ വളയാനാണ് കര്‍ഷകര്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് . അതേസമയം സമരക്കാരെ അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കര്‍ഷകരുമായി ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നവിസ് ഇന്നലെ തന്നെ അറിയിച്ചിരുന്നു. മന്ത്രി ഗിരീഷ് മഹാജനെയായിരുന്നു ചര്‍ച്ചയ്ക്കായി നിയോഗിച്ചിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കര്‍ഷകരുമായി ഇദ്ദേഹം പ്രാഥമിക ചര്‍ച്ച നടത്തിയിരുന്നു.

#WATCH: Visuals from Mumbai's Azad Maidan where members of All India Kisan Sabha have gathered to protest. #Maharashtra pic.twitter.com/3GgN6UMVPB