സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ കിട്ടുന്ന ചിത്രങ്ങളും മേസേജുകളും അതുപോലെ കൈമാറി പുലിവാല് പിടിച്ച വി.ഐ.പികള്‍ നിരവധിയാണ്. ആ ശ്രേണിയിലേക്ക് ഇതാ ബി.ജെ.പി എം.പിയും നടിയുമായ കിരണ്‍ഖേറും. സിയാച്ചിനില്‍ മൈനസ് അമ്പതു ഡിഗ്രിയില്‍ കാവലിരിക്കുന്ന പട്ടാളക്കാരന്റെ ചിത്രവും ദേശാഭിമാനം തുളുമ്പുന്ന സന്ദേശവുമാണ് അവര്‍ക്ക് തിരിച്ചടിയായത്. കിരണ്‍ ഖേറിന് മാത്രമല്ല, ബോളിവുഡ് നടി ശ്രദ്ധ കപൂറിനും പറ്റി ഇതേ തെറ്റ്.



മഞ്ഞുവീണു കിടക്കുന്ന ബ്ലാങ്കറ്റിനുള്ളില്‍ പുതച്ചു കിടന്നുറങ്ങുന്ന പട്ടാളക്കാരന്റെ ചിത്രത്തിനൊപ്പം ഇന്ത്യന്‍ പട്ടാളക്കാരെ ബഹുമാനിക്കൂ, സല്യൂട്ട് ചെയ്യൂ, ചിത്രം ഷെയര്‍ ചെയ്യുന്നതില്‍ അഭിമാനിക്കൂ എന്ന വിവരണവുമുണ്ട്. സത്യത്തില്‍ 2013 ല്‍ ആരോ പോസ്റ്റു ചെയ്ത റഷ്യന്‍ പട്ടാളക്കാരന്റെ ചിത്രമാണ് ഇത്. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലെ കള്ള നാണയങ്ങളെ കണ്ടെത്തി പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളും വ്യക്തികളുമാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ സത്യാവസ്ഥ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നത്.

ലാഫിങ് കളേഴ്‌സ് എന്ന ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പേജ് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഷെയര്‍ ചെയ്ത് പരിഹാസ്യരായ അതേ ഫോട്ടോ തന്നെയാണ് കിരണ്‍ ഖേറിന് തലവേദനയായത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. കിരണ്‍ ഖേറിനേയും ശ്രദ്ധയേയും കളിയാക്കി നിരവധി പോസ്റ്റുകളാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിക്കുന്നത്.





Ma'am, the soldiers in this photo are of Russian Army, not Indian. Our soldiers might be going through tougher conditions though. https://t.co/PosljbfqW6