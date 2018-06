മുസഫര്‍നഗര്‍: ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെ ഡോക്ടര്‍ രോഗിയുടെ വൃക്ക മോഷ്ടിച്ചെന്ന പരാതിയെത്തുടര്‍ന്ന് സ്വകാര്യ ആശുപത്രി അടച്ചുപൂട്ടി. രോഗിയുടെ വൃക്കയെടുത്ത് ഡോക്ടര്‍ ഐസ് ബാഗിനുള്ളില്‍ ഒളിപ്പിച്ചതായാണ് ബന്ധുക്കളുടെ ആരോപണം.

ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ന്യൂ മണ്ടിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലാണ് സംഭവം. ഇക്ബാല്‍ എന്ന 60 വയസുകാരനെ വൃക്കയില്‍ കല്ലിനെ തുടര്‍ന്ന് ശസ്ത്രക്രിയക്കായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു.എന്നാല്‍ ശസ്ത്രക്രിയക്കിടെ ഡോക്ടര്‍ വിഭു ഗാര്‍ഗ് വൃക്ക മോഷ്ടിച്ചൂവെന്നാണ് ബന്ധുക്കള്‍ ആരോപിച്ചത്. മോഷ്ടിച്ച വൃക്ക ഐസ് ബാഗില്‍ ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടതായും ബന്ധുക്കള്‍ ആരോപിച്ചു.

പരാതിയെ തുടര്‍ന്ന് ശനിയാഴ്ച്ച വൈകുന്നേരത്തോടെ ആശുപത്രി അടച്ചുപൂട്ടിച്ചതായും സംഭവം അന്വേഷിക്കാന്‍ പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചതായും ഉത്തര്‍പ്രദേശ് ചീഫ് മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ പറഞ്ഞു.

ഡോക്ടര്‍ക്കെതിരെയും സംഭവത്തില്‍ പങ്കുണ്ടെന്നു കരുതുന്ന മൂന്ന് ജീവനക്കാര്‍ക്കെതിരെയുമാണ് അന്വേഷണം.

