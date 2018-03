അഹമ്മദാബാദ്: കോളേജ് വിദ്യാര്‍ഥിനിയ്ക്ക് നേരെ അതിക്രൂരമായ അക്രമം നടന്നതിന്റെ ഞെട്ടലിലാണ് അഹമ്മദാബാദ് നഗരം. തന്നെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശ്രമം ചെറുക്കുന്നതിനിടെയാണ് ബിഎഡ് വിദ്യാര്‍ഥിനിയായ വിലാഷ് വഗേല എന്ന 21കാരിയെ അക്രമികള്‍ അതിക്രൂരമായി മര്‍ദ്ദിച്ചത്.

റോഡിലൂടെ നടന്നുപോവുകയായിരുന്ന പെണ്‍കുട്ടിയെ കാറിലെത്തിയ അക്രമി സംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവാന്‍ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ശക്തമായ ചെറുത്തുനില്‍പ് നടത്തിയതോടെ അക്രമികള്‍ ശിരോചര്‍മ്മത്തോട് കൂടി പെണ്‍കുട്ടിയുടെ തലമുടി വലിച്ചുപറിച്ചെടുത്തു. അവളുടെ കാതുകളും കൈവിരലും മുറിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു.

തുടര്‍ന്ന് കാറില്‍ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോയ പെണ്‍കുട്ടിയെ സ്വര്‍ണാഭരണങ്ങള്‍ തട്ടിയെടുത്ത ശേഷം കിലോമീറ്ററുകള്‍ക്കപ്പുറം ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. പെണ്‍കുട്ടി ഇപ്പോള്‍ അഹമ്മദാബാദിലെ വിഎസ് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്.

Content highlights: Kidnappers pull off girl's hair with scalp; cut off thumb, ear