ശ്രീനഗര്‍: സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ കൈയടി നേടുന്നതിനായി സാഹസികതയ്ക്ക് തയാറാകുന്ന നിരവധി ആളുകള്‍ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. ഇവയില്‍ പലതും നമ്മള്‍ ആസ്വദിക്കാറുമുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം.

എന്നാല്‍, കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ നിറഞ്ഞു നിന്ന ഒരു യുവാവിന്റെ പ്രകടനം സാഹസികത എന്നതിലുപരി തികഞ്ഞ അഹങ്കാരം എന്ന് വേണം വിലയിരുത്താന്‍.

റെയില്‍വേ ട്രാക്കിന്റെ മധ്യത്തില്‍ കമിഴ്ന്ന് കിടക്കുന്നതാണ് വീഡിയോ. തൊട്ടു പിന്നാലെ ചീറിപാഞ്ഞു വരുന്ന തീവണ്ടിയും കാണാം. തീവണ്ടി കടന്നുപോയ ശേഷം വിജയശ്രീലാളിതനായി ഈ യുവാവ് തിരിച്ച് വരുന്നതുമാണ് വീഡിയോയില്‍ ഉള്ളത്.

സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകളാണ് ഇത് പങ്കുവയ്ച്ചത്. എന്നാല്‍, പ്രതീക്ഷിച്ചതിന് വിരുദ്ധ പ്രതികരണമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത്.

There is something drastically wrong with this sort of adventure seeking. I can’t believe the stupidity of these young men. pic.twitter.com/83lLWanozR