ജമ്മു: അമ്മയുടെ കണ്ണുനിറയ്ക്കുന്ന അഭ്യര്‍ഥനയെ തുടര്‍ന്ന് ഭീകരവാദത്തിന്റെ തോക്ക് താഴെയിട്ട് ഒരു കുട്ടികൂടി കശ്മീരില്‍ തിരികെയെത്തി. തിരികെ എത്തിയ കുട്ടിയുടെ പ്രായമോ പേരോ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. ഭീകരാവാദത്തിന്റെ വഴി ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരാള്‍ കൂടി തിരികെ എത്തിയ വിവരം ജമ്മുകശ്മീര്‍ പോലീസ് മേധാവി എസ്.പി. വൈദ് ആണ് വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

Another young boy responding to the appeals of crying mother returned to the fold of family leaving path of violence in the valley. I wish the family happy re- union.