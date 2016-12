ബംഗളൂരു: കര്‍ണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയെ ഒരാള്‍ ഷൂ ധരിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തായി. മൈസൂരുവില്‍ ഒരു പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുത്ത ശേഷം ഹാളില്‍ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സിദ്ധരമായ്യയെ ഒരാള്‍ ഷൂ ധരിപ്പിക്കുന്നതും ഷൂലേസ് കെട്ടി നല്‍കുന്നതുമാണ് ദൃശ്യത്തിലുള്ളത്.

വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എഎന്‍ഐ പുറത്തുവിട്ട ദൃശ്യം വിവാദമായതോടെ വിശദീകരണവുമായി സിദ്ധരാമയ്യയുടെ മാധ്യമ ഉപദേഷ്ടാവ്‌ രംഗത്തെത്തി. സഹപ്രവര്‍ത്തകരിലൊരാളാണ് ഷൂ ഇട്ട് നല്‍കിയതെന്ന ആരോപണം അനാവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധുവാണ് ഷൂ ധരിക്കാന്‍ സഹായിച്ചതെന്നും സിദ്ധരാമയ്യ അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

#WATCH: Karnataka CM Siddaramaiah caught on camera while getting his shoe laces tied by a person, in Mysuru. pic.twitter.com/HSgIysInkz