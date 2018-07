ബാംഗ്ലൂര്‍: കര്‍ണാടക മുഖ്യമന്ത്രി എച്ച്.ഡി കുമാരസ്വാമി നികുതി പണം ഉപയോഗിച്ച് എം.പിമാര്‍ക്ക് വിലകൂടിയ ഫോണും ബാഗും സമ്മാനിച്ചതായി ആരോപണം. കര്‍ണാടകയില്‍ നിന്നുള്ള ബി.ജെ.പി രാജ്യസഭാ എംപിയായ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറാണ് ആരോപണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.

ഐഫോണ്‍ എക്‌സ്, മൂചിസ് ബാഗ് എന്നിവയാണ് എംപിമാര്‍ക്ക് നല്‍കിയതെന്നാണ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍ ആരോപിക്കുന്നത്. എംപിമാര്‍ക്ക് നല്‍കിയവയെന്ന് വിശദീകരിച്ച് ഐഫോണിന്റെയും ബാഗിന്റെയും ചിത്രങ്ങള്‍ എംപി ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Dear @CMofKarnataka @hd_kumaraswamy - Thnk u 4 convng all MPs tmrw to discuss Cauvery issue. But why is ur govt sendng expnsve phones to MPs?



U claim Austerity; pourkarmikas r being denied salaries, but pub money used 4 ths kind of expnsve gifts? 😏



Im returng thm to u 🙏🏻 pic.twitter.com/0jZKhnXhuM