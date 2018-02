ശ്രീനഗര്‍: കരന്‍ നഗര്‍ സി.ആര്‍.പി.എഫ് ക്യാമ്പില്‍ ഭീകരാക്രമണം നടത്തിയ രണ്ട് ഭീകരരെ സൈന്യം വെടിവെച്ച് കൊന്നു.28 മണിക്കൂറോളം നീണ്ടു നിന്ന പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് സൈന്യം ഇവരെ വധിച്ചത്. സമീപത്തെ നിര്‍മ്മാണം നടക്കുന്ന കെട്ടിടത്തില്‍ ഒളിച്ചിരിക്കുക്കവെയാണ് രണ്ടാമത്തെയാളെ സൈന്യം വെടിവെച്ചത്.

തിങ്കളാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ നാലരയോടെ കരന്‍ നഗറിലുള്ള സി.ആര്‍.പി.എഫ്. 23-ാം ബറ്റാലിയന്റെ ക്യാമ്പിലാണ് ഭീകരര്‍ നുഴഞ്ഞു കയറിയത്.

ശ്രീമഹാരാജ ഹരിസിങ് ആസ്പത്രിയടക്കം ശ്രീനഗറിലെ ഒട്ടേറെ പ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങള്‍ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മേഖലയാണ് കരന്‍നഗര്‍. ക്യാമ്പിനടുത്തായി ഒട്ടേറെ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്. ഏറ്റുമുട്ടലിനിടെ ഇവിടെനിന്ന് ജനങ്ങളെ സുരക്ഷാസേന ഒഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

