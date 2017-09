ചെന്നൈ: പ്രയത്‌നമില്ലെങ്കില്‍ പ്രതിഫലമില്ല എന്ന തത്വം റിസോര്‍ട്ടുകളില്‍ അഭയം തേടുന്ന നിയമസഭാ സാമാജികര്‍ക്കും ബാധകമല്ലേയെന്ന് നടന്‍ കമല്‍ഹാസന്‍. എഐഡിഎംകെ ജനപ്രതിനിധികള്‍ക്കെതിരെ മുമ്പ് രൂക്ഷ വിമര്‍ശനം നടത്തിയിട്ടുള്ള കമല്‍ഹാസന്‍ ഇത്തവണ ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് പരോക്ഷ വിമര്‍ശനം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

'പണിയെടുക്കാത്തവര്‍ക്ക് പ്രതിഫലമില്ലെന്ന തത്വം സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് മാത്രമാണോ ബാധകം. റിസോര്‍ട്ടുകളില്‍ വിശ്രമിക്കുന്ന കുതിരക്കച്ചവടം നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാര്‍ക്ക് ഇത് ബാധകമല്ലേ' എന്നാണ് കമല്‍ഹാസന്‍ തന്റെ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചത്.

No work no pay only for Govt. Employees?. How about horse trading politicians languishing in resorts?

The honourable court warns teachers on strike. I beseech the court to issue similar warnings to those MLAs who desist from attending work