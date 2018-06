ന്യൂഡല്‍ഹി: മക്കള്‍ നീതി മയ്യം നേതാവും നടനുമായ കമല്‍ഹാസന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച്ച നടത്തി. രാഹുലിന്റെ വസതിയില്‍ വച്ചായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച്ച.

സൗഹൃദം പുതുക്കല്‍ മാത്രമായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച്ചയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പിന്നീട് കമല്‍ഹാസന്‍ പറഞ്ഞു. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ സ്ഥിതിഗതികളെക്കുറിച്ചും രാഷ്ട്രീയസാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇരുവരും തമ്മില്‍ സംസാരിച്ചതായാണ് വിവരം. പ്രിയങ്ക വദ്രയുമായും കമല്‍ഹാസന്‍ സംസാരിച്ചു.

കൂടിക്കാഴ്ച്ച സൗഹാര്‍ദ്ദപരമായിരുന്നുവെന്ന് രാഹുല്‍ഗാന്ധി ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു. രണ്ടു പാര്‍ട്ടികളെയും സംബന്ധിക്കുന്ന നിരവധി കാര്യങ്ങളും തമിഴ്‌നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയസാഹചര്യങ്ങളും ചര്‍ച്ചയായതായും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Enjoyed meeting @ikamalhaasan in Delhi today. We discussed a wide range of issues concerning our two parties, including the political situation in Tamil Nadu. pic.twitter.com/cPWQd8w7YY