ലഖ്‌നൗ: ഉത്തര്‍ പ്രദേശിലെ കൈരാന ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കുന്ന ആര്‍ ജെ ഡി സ്ഥാനാര്‍ഥി തബാസും ഹസന്‍ തിരഞ്ഞടുപ്പ് കമ്മീഷന് പരാതി നല്‍കി.

ഷംലി, കൈരാന, നൂര്‍പുര്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലെ 175 ബൂത്തുകളില്‍ വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങളും വിവിപാറ്റ് മെഷീനുകളും തകരാറിലാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് ഇവര്‍ പരാതി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. ബി ജെ പിയാണ് ഇതിനു പിന്നിലെന്നാണ് തബാസം ആരോപിക്കുന്നത്.

"എല്ലായിടത്തും യന്ത്രങ്ങള്‍ കേടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. മുസ്ലിം, ദളിത് ഭൂരിപക്ഷ മേഖലകളിലെ കേടായ യന്ത്രങ്ങള്‍ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നില്ല. അവര്‍(ബി ജെ പി) വിചാരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തില്‍ അവര്‍ക്ക് വിജയിക്കാമെന്നാണ്"- തബാസും പറഞ്ഞു.

