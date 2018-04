ന്യൂഡല്‍ഹി: ജസ്റ്റിസ് ലോയ കേസിലെ സുപ്രീംകോടതി വിധിയുടെ പകര്‍പ്പ് മറ്റാര്‍ക്കും ലഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പേ കേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രി രവിശങ്കര്‍ പ്രസാദിന് ലഭിച്ചതെങ്ങനെയെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ്. കേസിലെ ഹര്‍ജിക്കാരനായ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് തെഹ്‌സിന്‍ പൂനവാലയും ഈ ചോദ്യമുന്നയിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ജസ്റ്റിസ് ലോയയുടെ മരണത്തില്‍ പ്രത്യേക അന്വേഷണം ആവശ്യമില്ലെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ബഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഈ ആവശ്യമുന്നയിച്ച് സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജികള്‍ മൂന്നംഗ സുപ്രീംകോടതി ബഞ്ച് തള്ളുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അഭിഭാഷകര്‍ക്കോ, മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കോ, പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കോ ലഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് വിധിപ്പകര്‍പ്പ് കേന്ദ്രമന്ത്രിക്ക് ലഭിച്ചതെങ്ങനെയെന്ന ചോദ്യവുമായാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുള്ളത്.

വിധി പുറത്തുവന്നതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ സുപ്രീംകോടതി വെബ്‌സൈറ്റ് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട സംഭവവും കോണ്‍ഗ്രസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വെബ്‌സൈറ്റ് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുപോലും കേന്ദ്രമന്ത്രിക്ക് വിധിപ്പകര്‍പ്പ് ലഭിച്ചതെങ്ങനെയെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് വക്താവ് രണ്‍ദീപ് സിങ് സുര്‍ജേവാല ചോദിച്ചു.

ഹര്‍ജിക്കാരനായ തനിക്കുപോലും വിധിപ്പകര്‍പ്പ് ലഭിച്ചതിനുമുമ്പ് കേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രിക്ക് അത് കിട്ടിയതിനെപ്പറ്റി സുപ്രീംകോടതിക്ക് പരാതി നല്‍കുമെന്ന് ഹര്‍ജിക്കാരനാണ് തെഹ്‌സിന്‍ പൂനവാല പറഞ്ഞു.

ജസ്റ്റിസ് ലോയ കേസില്‍ സുപ്രീം കോടതി വിധി പ്രസ്താവിച്ചതിന് പിന്നാലെ കോണ്‍ഗ്രസിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് കേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രി രവിശങ്കര്‍ പ്രസാദ് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടങ്ങള്‍ നടത്താന്‍ കോടതികളെ വേദിയാക്കരുതെന്ന് അദ്ദേഹം കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ഗാന്ധിയോട് അഭ്യര്‍ഥിച്ചിരുന്നു. തങ്ങളുടെ പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷനെരിരായ രാഷ്ട്രീയ നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു കേസെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചിരുന്നു.

സൊഹ്‌റാബുദീന്‍ ഷെയ്ഖ് വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടല്‍ കേസ് പരിഗണിച്ചിരുന്ന ജസ്റ്റിസ് ലോയയുടെ മരണത്തെപ്പറ്റി പ്രത്യേകസംഘം അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന ആവശ്യമാണ് സുപ്രീംകോടതി തള്ളിയത്.

