ന്യൂഡല്‍ഹി: ഹോളിവുഡ് താരങ്ങളായ ജൂലിയ റോബര്‍ട്‌സും റിച്ചാര്‍ഡ് ഗിയറും കേന്ദ്ര ടൂറിസം മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഇന്‍ക്രെഡിബിള്‍ ഇന്ത്യ 2.0 ക്യാമ്പയിന്‍ പ്രചാരകരായേക്കുമെന്ന് സൂചന. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ബുദ്ധമത പ്രചാരണത്തിന് നിരവധി കാര്യങ്ങളാണ് റിച്ചാര്‍ഡ് ഗിയര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിനാല്‍ ഇന്ത്യയിലെ ബുദ്ധമതകേന്ദ്രങ്ങളുടെ പ്രചാരണത്തിന് അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചേക്കും.

ടിബറ്റന്‍ ആത്മീയ നേതാവ് ദലൈ ലാമയുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തു കൂടിയാണ് ഗിയര്‍. വര്‍ഷങ്ങളായി ഇന്ത്യയില്‍ നടക്കുന്ന ആത്മീയസമ്മേളനങ്ങളില്‍ ഗിയര്‍ പങ്കെടുക്കാറുമുണ്ട്.

"ജൂലിയാ റോബര്‍ട്ട്‌സോ ആഞ്ചലീന ജോളിയോ ഇന്‍ക്രെഡിബിള്‍ ഇന്ത്യയുടെ മുഖങ്ങളാകാതിരിക്കാന്‍ കാരണമൊന്നും കാണുന്നില്ലെന്ന്" കേന്ദ്ര വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പു മന്ത്രി അല്‍ഫോണ്‍സ് കണ്ണന്താനം പറഞ്ഞു.

വിനോദസഞ്ചാര പ്രചാരണത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര ക്യാമ്പയിന് ബോളിവുഡ് താരങ്ങളെ സമീപിക്കുമെന്നും വിനോദ സഞ്ചാര വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2017 ല്‍ 90.01 ലക്ഷം വിദേശ സഞ്ചാരികളാണ് ഇന്ത്യ സന്ദര്‍ശിച്ചത്. 2016 നെക്കാള്‍ 15.6% വര്‍ധനയാണ് 2017 ല്‍ ഉണ്ടായത്.

