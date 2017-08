സ്‌കൂളുകളില്‍ വന്ദേമാതരം നിര്‍ബന്ധമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ടെലിവിഷന്‍ ചര്‍ച്ചയ്‌ക്കെത്തിയ ബിജെപി മന്ത്രി പുലിവാല് പിടിച്ചു. വന്ദേമാതരം നിര്‍ബന്ധമാക്കണം എന്ന വാദം ശക്തമായി ഉന്നയിച്ച ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ നിന്നുള്ള ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമ സഹമന്ത്രി ബല്‍ദേവ് സിംഗ് ഔലകിനാണ് വന്ദേമാതരം പാടാന്‍ സാധിക്കാതെ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വന്നത്‌.

ചര്‍ച്ചയില്‍ ആദ്യാവസാനം സജീവമായ ബല്‍ദേവ് സിംഗ് ഔലക് പലകുറി ഇന്ത്യടുഡേയുടെ അവതാരകനായ രാഹുല്‍ കന്‍വാളുമായി വാക്‌പോരില്‍ ഏര്‍പ്പെടുകയും ചെയ്തു. വന്ദേമാതരം നിര്‍ബന്ധമാക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തെ ശക്തമായി ന്യായീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇതിനിടയിലാണ് ദേശീയഗീതത്തിന്റെ പ്രധാന്യം ജനങ്ങള്‍ക്ക് തിരിച്ചറിയാന്‍ വേണ്ടി വന്ദേമാതരം ആലപിക്കാമോയെന്ന് അവതാരകന്‍ ബല്‍ദേവിനോട് ചോദിച്ചത്. എന്നാല്‍ ഇതോടെ മന്ത്രിയുടെ മട്ടുമാറി. അവതാരകന്‍ ആവര്‍ത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ദേശീയഗീതം ആലപിക്കാന്‍ അദ്ദേഹത്തിനായില്ല. ചര്‍ച്ചയ്‌ക്കൊടുവില്‍ ക്ഷോഭം കാരണം ചുവന്നു തുടുത്ത മുഖത്തോടെയാണ് ബല്‍ദേവ് സിംഗ് കാണപ്പെട്ടത്.

സ്‌കൂളുകളിലും സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളിലും വന്ദേമാതരം ആലപിക്കുന്നത് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി നിര്‍ബന്ധമാക്കിയതോടെയാണ് പുതിയ വിവാദങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുന്നത്. മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിക്ക് പിന്നാലെ ബൃഹന്‍മുംബൈ മുന്‍സിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷനും തങ്ങളുടെ അധികാരപരിധിയില്‍ വന്ദേമാതരം ആലപിക്കുന്നത് നിര്‍ബന്ധമാക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭയിലെ ബിജെപി ചീഫ് വിപ്പ് രാജ് പുരോഹിത് അടക്കമുള്ളവര്‍ വന്ദേമാതരം രാജ്യമെമ്പാടും നിര്‍ബന്ധമായും ആലപിക്കണമെന്ന നിര്‍ദേശമാണ് മുന്നോട്ട് വച്ചത്.

എന്നാല്‍ സുരേഷ് രാജ് പുരോഹിതിനും വന്ദേമാതരം വ്യക്തമായി പാടാനറിയില്ലെന്നതാണ് പുതിയ തമാശ. ഒരു പൊതുചടങ്ങില്‍ വന്ദേമാതരം പാടാന്‍ പ്രയാസപ്പെടുന്ന സുരേഷ് രാജ് പുരോഹിതന്റെ വിഡീയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ടൈംസ് നൗ ആണ്‌ പുറത്തുവിട്ടത്.

