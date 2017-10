റാഞ്ചി: ദീപാവലി ദിനത്തില്‍ ജാര്‍ഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി രഘുബര്‍ ദാസ് ഹെല്‍മെറ്റ് ധരിക്കാതെ സ്‌കൂട്ടറില്‍ സഞ്ചരിച്ചത് വിവാദമായി. സ്വന്തം നാടും സ്വന്തം നിയമസഭാ മണ്ഡലവുമായ ജംഷഡ്പൂരിലായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദീപാവലി ആഘോഷം. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി രഘുബര്‍ ദാസ് അനുയായികള്‍ക്കൊപ്പം മണിക്കൂറുകളോളം ഹെല്‍മെറ്റില്ലാതെ സ്‌കൂട്ടറില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിച്ചതാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വിനയായത്.

ഹെല്‍മെറ്റ് ധരിക്കാതെ ജാര്‍ഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്‌കൂട്ടറില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗതമന്ത്രി നിതിന്‍ ഗഡ്കരിയുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് പലരും വീഡിയോ പോസ്റ്റുചെയ്തത്.

ജനങ്ങളെ നേരിട്ടുകണ്ട് ദീപാവലി ആശംസ നേരാനായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സ്‌കൂട്ടര്‍യാത്ര. ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രക്കാര്‍ക്ക് ഹെല്‍മെറ്റ് നിര്‍ബന്ധമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ജാര്‍ഖണ്ഡ് സര്‍ക്കാര്‍ അടുത്തിടെ വ്യാപക പ്രചാരണം നടത്തിയിരുന്നു. ഇത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷം രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍, ആരോപണങ്ങള്‍ ബി.ജെ.പി നിഷേധിച്ചു. മാധ്യമങ്ങള്‍ കാര്യങ്ങളെ ശരിയായ രീതിയില്‍ കാണണമെന്നും റോഡില്‍ വാഹനങ്ങളുടെ തിരക്കില്ലാത്ത സമയത്താണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഹെല്‍മെറ്റ് ധരിക്കാതെ സഞ്ചരിച്ചതെന്നും ബി.ജെ.പി നേതാക്കള്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

Jharkhand CM on Sccoty without helmet. No challan, Mr Gadkari.. look into this pic.twitter.com/Nok44ZCIjm