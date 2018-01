റാഞ്ചി: ജാര്‍ഖണ്ഡില്‍ ഗതാഗതവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിര്‍ദാക്ഷിണ്യം മര്‍ദിച്ച ബി ജെ പി നേതാവിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ലതേഹാര്‍ ജില്ലയിലെ ഇരുപത് ഇന പദ്ധതിയുടെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷന്‍ കമ്മറ്റി വൈസ് ചെയര്‍മാന്‍ രാജ്ധാനി യാദവാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

#WATCH Latehar: BJP leader Rajdhani Yadav slaps and argues with District transport officer over removal of a nameplate from his personal car. Yadav was later arrested. #Jharkhand pic.twitter.com/TPOBmqwUWv