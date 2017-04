ജയ്പൂര്‍: മോശം കാലാവസ്ഥയെ തുടര്‍ന്ന് ലാന്‍ഡ് ചെയ്യാന്‍ കഴിയാതെ വന്ന വിമാനം വഴിതിരിച്ചുവിട്ടപ്പോള്‍ യാത്രക്കാരില്‍ ഒരാള്‍ വിമാനം റാഞ്ചിയതായി ട്വീറ്റ് ചെയ്തത് പൊല്ലാപ്പായി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ ടാഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ള യാത്രക്കാരന്റെ ട്വീറ്റിന് പിന്നാലെ ജയ്പൂര്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ നാടകീയസംഭവങ്ങളാണ് അരങ്ങേറിയത്.

'മൂന്നുമണിക്കൂറായിട്ട് ഞങ്ങള്‍ ജെറ്റ് എയര്‍വേസ് വിമാനത്തിലാണ്, വിമാനം തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയതായി സംശയമുണ്ട് സഹായിക്കണം മോദി സര്‍ എന്നായിരുന്നു നിതിന്‍ എന്ന യാത്രക്കാരന്റെ ട്വീറ്റ്. വിമാനത്തിനുള്ളിലും ഈ ആശയക്കുഴപ്പം ഏറെനേരെ ആശങ്കയ്ക്കിടയാക്കി.

വിമാനം വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതാണെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വൈകാതെ ജെറ്റ് എയര്‍വേസിന്റെ പ്രതികരണം വന്നു. എന്നാല്‍ നിതിന് അതും അത്ര വിശ്വാസമായില്ല.

മുംബൈയില്‍ നിന്ന് ഡല്‍ഹിയിലേക്കുള്ള മറ്റ് വിമാനങ്ങള്‍ സാധാരണപോലെ സര്‍വീസ് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നായി അടുത്ത ട്വീറ്റ്. ഏതായാലും ജയ്പൂരില്‍ വിമാനം ഇറങ്ങിയ ഉടനെ ഈ യാത്രക്കാരനെ സുരക്ഷാ ഏജന്‍സികള്‍ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തു.

ജെറ്റ് എയര്‍വേസിന്റെ മുംബൈയില്‍ നിന്ന് ഡല്‍ഹിയിലേക്കുള്ള വിമാനമാണ് ജയ്പൂരിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചുവിടേണ്ടി വന്നത്. ജീവനക്കാര്‍ ഉള്‍പ്പടെ 176 പേര്‍ വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു.

@narendramodi sir we have been in jet airways flight for past 3 hrs , looks like hijacked, pl help 9W355,. pic.twitter.com/bcRXcCLgic